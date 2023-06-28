"السكك الحديدية" ترفع درجة الاستعداد والجاهزية فى عيد الأضحى المبارك

رفعت الهيئة القومية للسكك الحديدية، درجة الاستعداد والجاهزية لاستقبال عيد الأضحى المبارك واتخاذ كل السبل والآليات التي تكفل توفير الراحة والأمان لاستيعاب الأعداد المتزايدة لجمهور الركاب وتواجد قيادات الهيئة بغرفة العمليات للإشراف ومتابعة تشغيل حركة القطارات على جميع الخطوط، بالإضافة إلى زيادة منافذ بيع التذاكر بزيادة شبابيك التذاكر.

وتبذل الهيئة جهودًا لتفعيل آليات الرقابة داخل صالات الحجز من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإداري لإحكام السيطرة ومنع السوق السوداء خلال عطلة العيد واستمرار تكثيف أعمال الصيانة وعدم السماح بخروج أي قطار من الورشة إلا بعد التأكد من الحالة الفنية الجيدة للقطارات والتأكيد على نظافة جميع القطارات ودورات المياه وتطهيرها قبل خروجها إلى السفرية، وذلك نفاذًا لتوجيهات كامل الوزير وزير النقل.

وكانت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أعلنت عن تشغيل قطارات إضافية خلال فترة عيد الأضحى إلى جانب القطارات الحالية شملت قطارين من فئة "التالجو" الإسباني، و4 قطارات من فئة الـVIPK، و4 قطارات من الفئة الثالثة المكيفة، بالإضافة إلى 16 قطار من فئة قطارات التهوية الديناميكية.

ويستمر تشغيل قطاري تالجو بين القاهرة والأقصر حتى 7 و8 يوليو، ينطلق قطار 2040 الساعة 8.40 مساءً من محطة القاهرة يصل الأقصر الساعة 5.10 صباحًا، وقطار 2041 الساعة 8.30 صباحًا من محطة الأقصر يصل القاهرة الساعة 5.25 مساءً.

وتشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس، وتضم قطار 1940 "VIP" القاهرة / أسوان يقوم الساعة 9.50 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 10.30 صباحًا، وقطار 1941 "VIP" أسوان/ القاهرة الساعة 10.30 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 11.15 صباحًا، وقطار 1946 "VIP" القاهرة / أسوان الساعة 5.00 مساءً من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 5.15 صباحًا.

وكذلك قطار 1947 "VIP" أسوان/ القاهرة يعمل يوم 1/7 فقط ويقوم الساعة 12.50 صباحًا من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 3.00 مساءً.

وتضمن قرار "السكك الحديد" لفترة عيد الأضحى تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة / أسوان والعكس، وتشمل قطار 1942 "ثالثة مكيفة" القاهرة/ أسوان و قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، وقطار 1944 "ثالثة مكيفة" الإسكندرية/ أسوان، وقطار 1945 "ثالثة مكيفة" أسوان/ الإسكندرية يعمل يوم 2/7 فقط ويقوم الساعة 9.30 مساءً من محطة أسوان يصل الإسكندرية الساعة 1.15 مساءً.

وتشمل فترة عيد الأضحى تشغيل قطارات تهوية ديناميكية بين القاهرة/ أسوان والعكس، تضم قطار 2202 "تهوية ديناميكية" القاهرة/ أسوان يعمل حتى 8/7 ويقوم الساعة 12.45 صباحًا من محطة القاهرة يصل أسوان الساعة 1.45 مساءً، وقطار 2203 "تهوية ديناميكية" أسوان/ القاهرة يعمل حتى 8/7 ويقوم الساعة 7.35 مساءً من محطة أسوان يصل محطة القاهرة الساعة 7.55 صباحًا، وكذلك قطار 2204 "تهوية ديناميكية" القاهرة/ أسوان، وقطار 2205 أسوان/ القاهرة.