أمير كرارة: خفت من «البعبع» فى البداية ثم اكتشفت أننى محتاج لونًا جديدًا

بعد توالى نجاحاته فى الدراما التليفزيونية فى السنوات الأخيرة، يطل النجم أمير كرارة على جمهوره بشكل مختلف فى موسم عيد الأضحى المبارك، عبر مشاركته فى بطولة فيلم «البعبع»، من نوعية أفلام الأكشن الكوميدية، التى يقدمها «كرارة» لأول مرة فى مشواره الفنى، الأمر الذى أثار إعجاب متابعيه، وظهر فى النجاح الساحق الذى حققه الفيديو الترويجى للفيلم فور الإعلان عنه، بحصده أكثر من ٣ ملايين مشاهدة خلال أيام قليلة.

وخلال حواره مع «الدستور»، تحدث أمير كرارة عن أسباب مشاركته فى فيلم «البعبع»، وكواليس تصويره التى وصفها بالممتعة، وتعاونه لأول مرة مع النجمة ياسمين صبرى، وللمرة الثانية مع المخرج حسين المنباوى، بالإضافة إلى طقوسه الخاصة فى فترة الأعياد.

■ بداية.. ما أسباب موافقتك على المشاركة فى فيلم «البعبع»؟

- فيلم «البعبع» عمل كبير وأحداثه شيقة ومثيرة، وتوافر فيه كل العوامل التى تشجع على خوض التجربة، وهو ينتمى لنوعية أفلام الأكشن كوميدى، التى أقدمها لأول مرة خلال مسيرتى الفنية، وأظهر من خلاله بشكل مختلف وجديد تمامًا عما قدمته من قبل.

ويعتبر هذا الأمر هو السبب الرئيسى وراء انجذابى للفيلم، بالإضافة إلى فريق العمل المحترم الذى تعاونت معه فى مسلسل «سوق الكانتو»، الذى عرض بموسم رمضان الماضى، وهو يضم مخرجًا متميزًا وفريقًا رائعًا خلف الكاميرا، وفنانين متميزين، وشركة إنتاج ضخمة.

لذلك، فأنا متحمس جدًا لهذا الفيلم ولمتابعة ردود الأفعال عليه بعد طرحه بالسينمات، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

■ ألم تتخوف من تقديم لون الأكشن كوميدى لأول مرة؟

- تخوفت فى البداية، لكننى وجدت أن هناك عوامل مشجعة كثيرة فى الفيلم، مثل مشاركة فنانين يتقنون فى هذه المنطقة، مثل محمد عبدالرحمن «توتا» ومحمد أنور، بالإضافة إلى كونى أتقن وضع الإفيه فى التوقيت المناسب، وهو ما ظهر بالفعل فى بعض أعمالى الفنية.

وقد أردت خوض التجربة وتقديم هذا اللون الجديد، خاصة أن الجمهور حصرنى فى أدوار الأكشن الصعبة والتراجيديا، ولكن هذا العمل العائلى المتنوع شجعنى كثيرًا على تقديمه، وكنت سعيدًا جدًا بالعمل فيه، وأعد جمهورى بأنهم سيشاهدون عملًا محترمًا ومزيجًا من البهجة والكوميديا والأكشن، ويناسب كل الفئات العمرية.

■ كيف رأيت تعاونك للمرة الثانية مع المخرج حسين المنباوى؟

- سعيد جدًا بالتعاون مع المخرج المبدع حسين المنباوى، الذى أعتبره من بين أفضل المخرجين حاليًا، سواء فى السينما أو فى الدراما التليفزيونية، لأنه مخرج يعى ما يفعله، ويهتم بأدق التفاصيل، وله رؤية فنية خاصة.

وقد استمتعت بكواليس التصوير معه، وأعتبر تعاونى معه كرمًا من الله عز وجل، سواء بمسلسل «سوق الكانتو» فى رمضان الماضى أو فيلم «البعبع»، الذى يعرض حاليًا، لأنه مخرج يحب الممثل، ويسعى دائمًا لإخراج أفضل ما لديه أمام الكاميرا، وقد شجعنى على إخراج الروح الكوميدية بداخلى، رغم أن الجمهور اعتاد أن يرانى فى الأدوار الجادة والأكشن.

وإلى جانب ذلك، فقد كنت فى حاجة شديدة للاختلاف والظهور بشخصية جديدة، وهو ما حققته بالفعل مع المخرج حسين المنباوى، من خلال تقديمى شخصية «طه» فى «سوق الكانتو»، و«سلطان» بفيلم «البعبع».

■ كيف كانت كواليس العمل فى الفيلم؟

- كواليس التصوير كانت ممتعة جدًا، وأجواؤها لطيفة وإن كانت غير متوقعة، وقد عرضت علىّ فكرة العمل فى العام الماضى من قبل مؤلفه الجميل إيهاب بليبل، خفيف الظل وصاحب الأفكار الغريبة والمبهجة، وقد وافقت عليه على الفور، ولكن انشغلت بعد ذلك بأعمال أخرى.

وفوجئت بعدها بأن «بليبل» عرض الفكرة على شخص آخر لاعتقاده أننى لم أوافق عليه، ولكننى أصررت على هذا العمل، فى الوقت الذى لم يهتم فيه الفنان الآخر، فبدأنا التحضير، وتواصلت مع المخرج حسين المنباوى الذى رحب بالفكرة جدًا، وقرر أن نبدأ التصوير على الفور، لذلك كان العمل ممتعًا بشكل عام، منذ البداية حتى الانتهاء.

■ ما الصعوبات التى واجهتك خلال التصوير؟

- لم يكن هناك أى صعوبات خلال العمل باستثناء أننى بدأت تصوير مسلسلى السابق «سوق الكانتو» فى شهر نوفمبر الماضى، وانتهيت منه فى رمضان، ثم بدأت تصوير «البعبع» فور انتهاء عيد الفطر، أى أننى لم أحصل على راحة منذ ما يقرب من ثمانية أشهر، وهى فترة طويلة.

لكننى رغم ذلك استمتعت بأجواء الفيلم، التى سيطرت عليها روح التعاون والحب والاحترام المتبادل بين كل فريق العمل، وكنت سعيدًا بالتعاون مع الفنانة ياسمين صبرى، التى فاجأتنى بخفة ظلها، وتمكنها من الدور الذى تقدمه رغم تخوفها منه فى البداية.

وأعتقد أن السيناريو القوى والمتماسك للأحداث هو السبب الرئيسى فى خروج العمل بشكل جيد دون أخطاء، وهو ما جعل جميع الممثلين فى حالة رضا شديد عن أدائهم الشخصيات المقدمة لهم.

■ ما رأيك فى السينما المصرية بشكل عام خلال الفترة الحالية؟

- السينما خلال الفترة الأخيرة تشهد حالة من الازدهار الكبير، وتستعيد نشاطها من جديد، سواء بموسم عيد الفطر الماضى أو فى موسم عيد الأضحى الجارى، والسينمات تشهد منافسة قوية بين عدد من الأفلام المميزة والمنوعة، وأتمنى التوفيق والنجاح للجميع، فكل صناع الأعمال الفنية بذلوا جهدًا يحترم ويقدر، ويستحق النجاح.

■ كيف استقبلت نجاح مسلسل «سوق الكانتو» فى رمضان؟

-مسلسل «سوق الكانتو» كان حالة خاصة، وعملًا مختلفًا من جميع الجهات، سواء من حيث القصة أو التصوير أو الشخصيات، وكنت سعيدًا جدًا بنجاحه خلال موسم رمضان الماضى، لأنه عمل متكامل الأركان، بسبب السيناريو الذى كتبه المؤلف هانى سرحان، وقيادته المتميزة من المخرج حسين المنباوى، ومشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن الذين يحظون بقاعدة جماهيرية كبيرة به، ومنهم النجوم مى عزالدين وفتحى عبدالوهاب ومحمود البزاوى ومها نصار وسلوى عثمان وغيرهم، كما أنه تميز بالدقة الشديدة فى اختيار الملابس والديكورات التى تحاكى الفترة الزمنية التى دارت حولها الأحداث.

■ أخيرًا ما طقوسك فى العيد؟

- التجمع العائلى، لأننى أريد تعويض أسرتى زوجتى وأبنائى، سليم وليلى ونيللى، عن غيابى عنهم طوال الفترة الماضية بسبب انشغالى فى تصوير أعمالى الفنية، وأود أن أوجه التهنئة لكل الشعب المصرى والوطن العربى، وأقول لهم: عيد أضحى سعيد على الجميع.. وكل عام وأنتم بخير.