أفلام عيد الأضحى.. إيرادات "بيت الروبي" تتخطى 15 مليون جنيه

واصل فيلم «بيت الروبي» بطولة الفنان كريم عبد العزيز وعدد كبير من النجوم، حصد الإيرادات المميزة قبل أيام من انطلاق موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، حيث حرصت الشركة المنتجة على طرحه قبل العيد بأسبوع كامل.

إيرادات فيلم بيت الروبي

وجمع فيلم بيت الروبي أمس الأحد إيرادات بقيمة 2 مليون جنيها و759 ألفًا و782 جنيهًا، لتصل كل الإيرادات الكلية للفيلم حتى الآن إلى 15 مليونًا و150 ألف جنيه، وهي إيرادات مميزة للغاية قبل الدخول في السباق القوي مع عدد كبير من الأفلام خلال موسم أفلام عيد الأضحى، حيث تطرح باقي أفلام الموسم بداية من غدا الثلاثاء مساء.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي فيلمز المنتجة للفيلم مقاطع فيديو لردود أفعال الجمهور عقب الخروج من الحفلات المختلفة للفيلم، حيث أكدوا على استمتاعهم بالفيلم وقوة التمثيل.

وأشاد الجمهور بالثنائية الهائلة بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبدالعزيز ومستوى التفاهم بينهما والكوميديا التي خرجت من المشاهد بينهما، وكذلك أداء الأطفال ونور وتارا عماد وضيوف الشرف في الفيلم الجديد.

وحققت أغنية "سمع هس" للنجوم كريم عبدالعزيز ومحمود العسيلي وكريم محمود عبدالعزيز نجاحًا هائلًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إطلاقها ضمن الحملة الترويجية لفيلم "بيت الروبي"، بالتزامن مع إطلاقه في دور العرض بداية من الأربعاء الماضي للمشاركة في موسم عيد الأضحى.

وتواجد طاقم العمل يوم الثلاثاء الماضي، في إحدى سينيمات السادس من أكتوبر، لحضور العرض الخاص، بمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم العمل وأصدقائهم وعدد كبير من الإعلاميين، حيث أشادوا بالفيلم في انطلاقته الأولى بالسينيمات ليبدأ الفيلم رحلته في حصد الإيرادات.