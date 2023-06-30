"تاج" لـ تامر حسني يواصل المنافسة في شباك التذاكر ضمن أفلام عيد الأضحى

واصل فيلم "تاج" بطولة الفنان تامر حسني، تحقيق إيرادات عالية في ثاني أيام عرضه بموسم عيد الأضحى السينمائي.

إيرادات فيلم تاج بطولة تامر حسني

وحقق فيلم تاج لتامر حسني أمس الخميس إيرادات بقيمة 5,376,344 جنيها، لتصل كل الإيرادات في يومين عرض إلى 9 ملايين و210 ألفًا و895 جنيهًا، وهي إيرادات مميزة في بداية العرض.

روج النجم تامر حسني لفيلمه السينمائي الجديد “تاج” والمعروض حاليا بدور العرض السينمائي ضمن منافسة أفلام موسم عيد الأضحى.

ونشر تامر حسني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عدد من البوسترات الدعائية الجديدة لأبطال فيلم “تاج” وعلق على المنشور قائلا:“فيلم تاج الآن بجميع دور العرض في مصر و جميع أنحاء العالم”.

فيلم تاج من بطولة تامر حسنى، دينا الشربينى، عمرو عبدالجليل، هالة فاخر، محمد نشأت، أحمد عبدالعزيز، إسراء أحمد، محمد الجوهرى وعدد من الأطفال، ومن تأليف تامر حسنى وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى حول حياة التوأم تاج وهارون، اللذين يمران بالعديد من الأزمات ومع امتلاكهما قدرات خارقة تتسبب فى وقوع العديد من المفارقات لهما.