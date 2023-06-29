210 آلاف جنيه إيرادات سينما الشعب أول أيام عيد الأضحى

حققت سينما الشعب إيرادات مرضية، مساء أمس الأربعاء، بجميع دور عرض قصور الثقافة التي تعرض الأفلام الجديدة بدور العرض السينمائي لموسم عيد الأضحى 2023 بأسعار رمزية عن السينمات.

وأعلنت سينما الشعب عن إيرادات أول أيام عيد الأضحى وحصد مبلغ 210 آلاف جنيه مصري وذلك عن الثلاثة أفلام المعروضة وهي: “بيت الروبي” للنجم كريم عبدالعزيز، و"البعبع" للنجم أمير كرارة، و"تاج" للنجم تامر حسني.

أسعار تذاكر سينما الشعب

وجاءت أسعار تذاكر سينما الشعب لأفلام عيد الأضحى 2023 كالتالي:

20 جنيهًا في الحفلات الصباحية.

40 جنيهًا للحفلات المسائية.

الجمعة والسبت والعطلات الرسمية يكون سعر التذكرة موحدا 40 جنيهًا للحفلات الصباحية والمسائية.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2023 منافسة 4 أفلام على شباك التذاكر وهي "بيت الروبي" للنجم كريم عبدالعزيز، و"البعبع" بطولة أمير كرارة وياسمين صبرى ومحمد عبدالرحمن توتا وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوي، و"تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني وعمرو عبدالجليل وساندي وإخراج سارة وفيق، و"مستر إكس" بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور وإخراج أحمد عبدالوهاب.

وحققت الأفلام الأربعة المعروضة بدور العرض المصرية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك إيرادات كبيرة خلال أول أيام العيد في السينمات العامة بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية وخارجها إيرادات وصلت أفلام عيد الأضحى 2023 الكلية إلى 13,653,824 جنيهًا ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات خلال الأيام القادمة.

يذكر أن سينما الشعب هو مشروع أطلق من قبل وزارة الثقافة على مستوى مختلف محافظات الجمهورية لتنظيم العروض والحفلات السينمائية على مدار اليوم لجميع المواطنين بأسعار تذاكر رمزية تناسب مختلف الفئات وهو ما حقق نجاحًا مدويًا.