لو فاتك الترند| صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة.. وريهام حجاج ترزق بتوأم

تصدرت العديد من الأخبار الترند عبر محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، حيث تنوعت بين السياسية والفنية والاجتماعية والرياضية، ويرصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "لو فاتك الترند".

طلاب ثانوية لـ"الدستور": امتحان الكيمياء صعب وفيه حاجات مخدنهاش

انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء امتحانات الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية، بين شعور يمزج بين الحزن والفرح.. للمزيد اضغط هنا.

خروجة في العيد "على أد الإيد".. تعرف على أشهر الأماكن للفسحة

تزداد عمليات البحث عبر السوشيال ميديا من قبل المواطنين عن أشهر الأماكن لفسحة العيد، تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى.. للمزيد اضغط هنا.

قبل الإعلان الرسمي.. الترتيب المتوقع للمنتخبات الإفريقية في تصنيف «فيفا»

تترقب جماهير الكرة في القارة السمراء التصنيف المقبل الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، عقب انتهاء مباريات التوقف الدولي التي أقيمت في يونيو الحالي.. للمزيد اضغط هنا.

الأرصاد: طقس الغد حار معتدل ليلًا على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.. للمزيد اضغط هنا.

تراجع جماعي للمؤشرات.. البورصة تخسر 15 مليار جنيه قبيل بدء عطلة "الأضحى"

هوت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد، لدى إغلاق تعاملات- اليوم الأحد- أول تعاملات الأسبوع وقبل يوم واحد.. للمزيد اضغط هنا.

تأجيل دعوى زوال صفة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ15 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي، وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك.. للمزيد اضغط هنا.

ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة

رُزقت الفنانة ريهام حجاج بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، واختارت له اسمين هما "يوسف وجميلة".. للمزيد اضغط هنا.