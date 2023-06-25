تأجيل دعوى زوال صفة مرتضى منصور من رئاسة الزمالك لـ15 أكتوبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من حسين محمد حسين المحامي، وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، التي طالب فيها بإلزام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار بزوال صفة مرتضي منصور من رئاسة نادي الزمالك وكذلك مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة شئون النادي إلى جلسة 15 أكتوبر المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 40403 لسنة 76 قضائية وزير الرياضة ومدير الشباب والرياضة وأعضاء النادي.

وذكرت الدعوى أن المخالفات التي ذكرتها التحقيقات ما زالت منظورة، وبالتالي فإن عودة المجلس القديم به شبهات قضائية، وفق الدعوى.