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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

خروجة في العيد "على أد الإيد".. تعرف على أشهر الأماكن للفسحة

فسحة العيد
فسحة العيد

تزداد عمليات البحث عبر السوشيال ميديا من قبل المواطنين عن أشهر الأماكن لفسحة العيد، تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى.

ويبحث الكثير منا عن أماكن للخروج في عيد الأضحى المبارك والاستمتاع بالأجواء الجميلة مع الأهل والأقارب والاحتفال بالعيد بعيدا عن روتين العمل اليومي واستغلال العطلة للخروج والتنزه بعيدا عن ضغوطات الحياة.

وتزامنا مع تساؤلات العديد من المواطنين لمعرفة أفضل الأماكن يمكن الخروج فيها، لذلك يرصد “الدستور” في السطور التالية أشهر وأرخص الأماكن التي يمكن الخروج فيها والاستمتاع مع الأهل والأقارب بإجازة العيد.

يمكنك الآن الخروج والتنزه مع أسرتك في عيد الأضحى المبارك تحت مسمى  خروجة «على أد الإيد» بدلاً من دفع الكثير من المصاريف وستستمع مع من تحب بدون عبء أو قلق وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

1 - حديقة الأزهر 

يمكنك قضاء وقت ممتع مع الأهل والأقارب وسط الزهور والأشجار وتصل سعر التذكرة لـ 25 جنيها خلال أيام الأسبوع، و40 جنيها في أيام الإجازات، ويكون متاح الدخول من 10 صباحاً حتى 1 منتصف الليل.

2 - شارع المعز 

يمكنك التجول في شوارع المعز والتقاط الصور مع أهلك وأصحابك وهناك العديد من الكافيهات والمحلات التي تبيع إكسسوارات والملابس الفرعونية.

3 - حديقة الحيوان

يمكنك الذهاب إلى حديقة الحيوان والاستمتاع بالمناظر الجميلة مع أسرتك ومشاهدة الحيوانات والتقاط الصور معها، ويبلغ سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيهًا لغير المصريين، ويكون دخول الحديقة مجانية للأطفال تحت 4 سنوات. 

4 - القرية الفرعونية

يمكنك من خلال رحلة بالقارب الاستمتاع بسحر الحضارة الفرعونية، إلى جانب التجول للعديد من المتاحف، وتناول طعامك بالمطعم الفرعوني.

5 - كوبري قصر النيل

تستطيع الخروج مع أسرتك على كوبري قصر النيل والتقاط الصور أو ركوب المراكب المائية والاستمتاع بالأجواء الصيفية في عيد الأضحى المبارك 2023.

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