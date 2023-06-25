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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تراجع جماعى للمؤشرات.. البورصة تخسر 15 مليار جنيه قبيل بدء عطلة "الأضحى"

تراجع جماعي لمؤشرات
تراجع جماعي لمؤشرات البورصة

هوت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية على نحو حاد، لدى إغلاق تعاملات- اليوم الأحد- أولى تعاملات الأسبوع وقبل يوم واحد من بدء عطلة عيد الأضحى المبارك، بدعم من عمليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية والمتعاملين من الأفراد العرب، تلك التي قابلتها عمليات شراء موسعة من جانب المستثمرين الأفراد المصريين على بعض الأسهم المنتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و149 مليار جنيه، مقابل تريليون و164 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 2.4%، بما يعادل 425.29 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 17287.64 نقطة، كما تراجع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 32. 0%، بما يعادل 11.42 نقطة خسارة، ليغلق عند مستوى 3504.9 نقطة.

وساهم ذلك فى امتداد التراجعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي هبط بنسبة بلغت 86. 0%، بما يعادل 45.02 نقطة خسارة، لينهي تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 5174.62 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 1.72 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 818.5  مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 71.88 ألف صفقة بيع وشراء.

اغلاق معاملات اليوم الأحد مليات بيع عشوائية من قبل المؤسسات المالية و صناديق الاستثمار المصرية المتعاملين الافراد العرب خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 15 مليار جنيه هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اى جى اكس 30 بنسبة بلغت 2 4

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