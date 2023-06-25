ريهام حجاج ترزق بتوأم من زوجها محمد حلاوة

رُزقت الفنانة ريهام حجاج، بتوأم من زوجها رجل الأعمال محمد حلاوة، واختارت لهما اسمي "يوسف وجميلة".

وشاركت الفنانة ريهام حجاج، بمسلسل "جميلة"، في الماراثون الرمضاني السابق، والذي تدور أحداثه حول جميلة التي تجسد دورها الفنانة ريهام حجاج، والتي تشغل منصب وكيل نيابة في النيابة الإدارية، إذ تواجه جميلة الكثير من التحديات من قبل أسرتها خاصة بعد كتابة والدها الميراث بالكامل لها، بالإضافة إلى التعرض لغدر الأصدقاء بسبب الحقد والغيرة منها.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم: سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.