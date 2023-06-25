قبل الإعلان الرسمى.. الترتيب المتوقع للمنتخبات الإفريقية فى تصنيف «فيفا»

تترقب جماهير الكرة في القارة السمراء، التصنيف المقبل الذي سيصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عقب انتهاء مباريات التوقف الدولي التي أقيمت في يونيو الحالي.

ومن المقرر أن يصدر "فيفا" التصنيف الجديد للمنتخبات، يوم العشرين من يوليو المقبل.

وشهدت الأجندة الدولية لشهر خوض منتخبات القارة السمراء، غمار الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، إلى جانب خوض عدد من المباريات الودية الدولية.

الترتيب المتوقع لمنتخبات إفريقيا في التصنيف المقبل لـ «فيفا»

من المتوقع أن يتراجع المنتخب المغربي، مركزين في تصنيف "فيفا" ليحتل المركز الثالث عشر عالميًا بعد أن كان في المركز الحادي عشر، في التصنيف السابق، لكنه سيحافظ على صدارته للمنتخبات القارة السمراء في التصنيف.

وعلى الرغم من تعادله أمام بنين، والفوز الرائع وديًا على البرازيل، سيحافظ منتخب السنغال، على موقعه في التصنيف، ليحتل المركز الثامن عشر عالميًا، والثاني قاريًا.

وبالخسارة أمام غينيا الاستوائية والتعادل وديًا أمام الجزائر، سيتراجع منتخب تونس، ثلاثة مراكز ليحتل المركز الحادي والثلاثين عالميًا، بعد أن كان يحتل المركز الثامن والعشرين في تصنيف أبريل الماضي، ليحافظ في الوقت ذاته، على موقعه في المركز الثالث قاريًا.

ومن المتوقع أن يتقدم منتخب الجزائر، مركزًا واحدًا، ليحتل المركز الثالث والثلاثين، والرابع إفريقيًا.

الأمر ذاته، بالنسبة لمنتخب مصر، الذي من المتوقع أن يتقدم مركزًا واحدًا ليحتل المركز الرابع والثلاثين عالميًا، والخامس إفريقيًا.

وسيتقدم نيجيريا، مركزًا واحدًا ليحتل المركز التاسع والأربعين عالميًا، والسادس قاريًا.

وتراجع المنتخب الكاميروني، مركزًا وحيدًا، ليحتل المركز الثالث والأربعين، والسابع قاريًا.

وتقدم المنتخب المالي، ثلاثة مراكز في التصنيف المرتقب، ليحتل المركز الخمسين عالميًا، والثامن قاريًا.

بينما تراجع منتخب كوت ديفوار، ستة مراكز دفعة واحدة، ليحتل المركز الحادي والخمسين عالميًا، والتاسع قاريًا. في حين، تراجع منتخب بوركينا فاسو، خمسة مراكز، ليحتل المركز الخامس والخمسين، والعاشر قاريًا.

وسيكون الترتيب المتوقع لمنتخبات إفريقيا في التصنيف المقبل لـ «فيفا» كالتالي:

1- المغرب (13 عالميًا)

2- السنغال (18 عالميًا)

3- تونس (31 عالميًا)

4- الجزائر (33 عالميًا)

5- مصر (34 عالميًا)

6- نيجيريا (39 عالميًا)

7- الكاميرون (43 عالميًا)

8- مالي (50 عالميًا)

9- كوت ديفوار (51 عالميًا)

10- بوركينا فاسو (55 عالميًا)

11- غانا (58 عالميًا)

12- جنوب إفريقيا (63 عالميًا)

13- الرأس الأخضر (66 عالميًا)

14- الكونغو الديمقراطية (67 عالميًا)

15- غينيا (80 عالميًا)