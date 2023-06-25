الأرصاد: طقس الغد حار معتدل ليلًا على كل الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة على كل الأنحاء.

أما بالنسبة للظواهر الجوية فتتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1,5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 35 22

6 أكتوبر 34 22

بنهــــا 34 23

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 21

كفرالشيخ 33 22

المنصورة 34 23

الزقازيق 35 23

شبين الكوم 35 23

طنطا 34 22

دمياط 32 21

بورسعيد 31 22

الإسماعيلية 35 22

السويس 35 23

العريش 32 22

رفح 31 21

رأس سدر 38 24

نخل 35 17

كاترين 32 16

الطور 34 25

طابا 35 24

شرم الشيخ 39 29

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 29 22

مطروح 29 21

السلوم 30 21

سيوة 37 22

رأس غارب 37 27

الغردقة 38 27

سفاجا 37 26

مرسى علم 38 26

شلاتين 38 28

حلايب 33 28

أبورماد 36 27

رأس حدربة 33 28

الفيوم 35 22

بني سويف 35 22

المنيا 37 21

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 42 28

الوادى الجديد 42 24

أبوسمبل 41 25

