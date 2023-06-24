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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 24-6-2023 بمحلات الصاغة

أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرار في أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-6-2023 في محلات الصاغة المصرية، وذلك عقب اجتماع البنك المركزي المصري وإصدار لجنة السياسات النقدية قرارًا بتثبيت الفائدة على الإيداع والاقتراض، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك خلال الأسبوع المقبل، والذي يعد موسم للشراء في مصر والدول العربية.


أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-6-2023 في محلات الصاغة

تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 24-6-2023 في محلات الصاغة استقرارًا في حركة البيع والشراء بالرغم من تراجع الأوقية بالبورصة العالمية، حيث استقر عيار 21 عند مستوى 2190 جنيهًا، فيما تراجعت الأوقية بقيمة 8 دولارًا، وسجلت مستوى 1926 دولارًا.

وفسر الخبراء الاستقرار في أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية رغم التراجع الكبير الذي تشهده الأسواق العالمية بسبب الإقبال على الشراء بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك، حيث من المتوقع أن تعاود الانخفاض مرة أخرى عقب إجازة العيد ورجوع الحجاج المصريين والعاملين بالخارج عقب قرار السماح بإدخال كميات من الذهب دون جمارك.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب من عيار 24 في الصاغة

البيع 2514.25 جنيه.
الشراء 2485.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 11.5 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 22 في الصاغة

البيع 2304.75 جنيه.
الشراء 2278.5 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في الصاغة

البيع 2200 جنيه.
الشراء 2175 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 10 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 18 في الصاغة

البيع 1885.75 جنيه.
الشراء 1864.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 8.5 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في الصاغة

البيع 1466.75 جنيه.
الشراء 1450 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 6.75 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في الصاغة

البيع 1257.25 جنيه.
الشراء 1242.75 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.

 

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البيع 942.75 جنيه.
الشراء 932.25 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في الصاغة

البيع 17600 جنيه.
الشراء 17400 جنيه.
بمعدل هبوط وصل إلى 80 نقطة.


سعر أونصة الذهب في الصاغة

البيع 1918$.
الشراء 1917$.
بمعدل هبوط وصل إلى 2 نقطة.

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