الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

انخفاض سعر برميل النفط الكويتى لـ78.73 دولار

برميل النفط
برميل النفط

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، عن انخفاض سعر برميل النفط الكويتي 28 سنتًا ليصل لـ78.73 دولار في التداولات، أمس الأربعاء، مقابل 79.01 دولار في تداولات سابقة.

واستقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، التي حققتها أمس الأربعاء، فقد سجلت أسعار خام برنت 77.04 دولار للبرميل، بينما حققت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 72.48 دولار.

فيما تقيّم الأسواق انخفاضًا مفاجئًا في مخزونات الخام الأمريكية مقابل احتمال ضعف الطلب بعدما ألمح رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) إلى إمكانية الإقدام على مزيد من رفع أسعار الفائدة.

ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق اليوم الخميس، في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول في شهادة أمام الكونجرس أن هدف البنك المركزي هو كبح جماح التضخم، وقال إن رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنهاية العام «تخمين جيد جدًا»، وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة في نهاية المطاف إلى زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على النفط.

اسعار النفط أسعار الفائد أسعار الفائدة استقرت أسعار البترول والثروة المعدنية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية انخفاض سعر برميل النفط الكويتي تكساس الوسيط الأميركي

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