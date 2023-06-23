سعر الدولار فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الجمعة 23-6-2023

استقر سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس المستوى السعري الذي سجلته أمس بعد أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تثبيت سعر الجنيه عند نفس المستوى لعدة أشهر قادمة، كما استقر سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم وأسعار العملات الأجنبية .

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

عرض الدولار في بنك مصر : 30.75 جنيه للشراء، و30.85 للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك قطر الوطني الأهلي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك الاستثمار العربي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك الأهلي الكويتي : 30.88 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي : ـ 30.90 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

البنك المصري الخليجي : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.



سعر العملات الأجنبية

دولار أمريكى: 30.8423جنيه للشراء ،30.9386 جنيه للبيع .

يورو : 33.9358جنيه للشراء ،34.0541جنيه للبيع .

جنيه إسترلينى: 39.3517جنيه للشراء ،39.4776جنيه للبيع .

فرنك سويسرى: 34.5417جنيه للشراء ،34.6534جنيه للبيع .

100 ين يابانى: 21.7199جنيه للشراء ،21.7923جنيه للبيع .

ريال سعودى: 8.2218جنيه للشراء ،8.2479جنيه للبيع .

دينار كويتى 100.4046جنيه للشراء ، 100.7509جنيه للبيع .

درهم اماراتى 8.3966جنيه للشراء ، 8.4235جنيه للبيع .

اليوان الصينى 4.2950 جنيه للشراء ، و 4.3103 جنيه للبيع .