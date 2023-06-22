الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تقارير دولية: تراجع قياسي لمؤشر الدولار للأسبوع الثالث على التوالي

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

كشفت تقارير دولية عن تراجع مؤشر الدولار للأسبوع الثالث على التوالي، حيث انخفضت العملة بنسبة 1.27%، وسجل المؤشر أسوأ أداء أسبوعي له منذ ديسمبر 2022، حيث وصل الدولار إلى أدنى مستوى له خلال عمليات التداول اليوم الخميس، على خلفية نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي اتجه نحو تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى دعم اليورو، وتراجع بسببها الدولار بنسبة 0.81%. 

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تسببت حالة التفاؤل الناجمة عن الوقف المؤقت لرفع سعرالفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الضغط على الدولار.

وارتفع اليورو بنسبة 1.75%، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر 2022، حيث استفادت العملة من إشارة البنك المركزي الأوروبي إلى عزمه الاستمرار في تشديد السياسة النقدية. 

علاوة على ذلك، عندما أنهى البنك المركزي الأوروبي اجتماعه يوم الخميس ارتفع اليورو بنسبة 1.06%، مسجلاً أفضل أداء يومي له منذ شهر يناير. وتمكن الجنيه الإسترليني من الارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي، حيث صعدت العملة بنسبة 1.95%؜، محققة أفضل أداء أسبوعي لها منذ نوفمبر 2022. 

ووصل الجنيه الإسترليني إلى أقوى مستوى له منذ أبريل 2022، حيث استفادت العملة من تصريحات أعضاء بنك إنجلترا خلال الأسبوع والتي مالت تجاه تشديد السياسة النقدية، مما أدى إلى زيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية بوتيرة أقوى. 

ومن ناحية أخرى، تراجع الين الياباني بنسبة 1.71%، ليستقر عند أضعف  مستوى له منذ نوفمبر 2022، حيث حافظ بنك اليابان على سياسته النقدية التوسعية، كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يتراجع التضخم خلال الفترة القادمة، وهو ما ينفي احتمالية قيام بنك اليابان بتغيير سياسته النقدية
 

احتياطي أدنى مستوى ارة ارتفع أسبوع ارتفا القادم القادمة الفيدرالي

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