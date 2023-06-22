الخميس 22 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

موعد آذان المغرب اليوم الخميس 22- 6- 2023 في جميع المحافظات

آذان المغرب
آذان المغرب

مع بدء اليوم الرابع من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة يحرص المسلمون على معرفة موعد آذان المغرب اليوم الخميس عبر جوجل، استعدادا لتحضير الإفطار وقضاء الصلاة في وقتها الصحيح، وتختلف مواعيد الصلاة بشكل يومي، ويكون بفارق قد سيصل إلى حوالي 25 دقيقة ما بين محافظة وأخرى، وفقا لما ذكرته الهيئة المصرية للمساحة.

موعد أذان المغرب اليوم الخميس 22- 6- 2023

من خلال التقرير التالي، تنشر «الدستور»، مواعيد الصلاة اليوم الخميس 22- 6- 2023، ببعض المحافظات والمدن وفي مختلف أنحاء الجمهورية.

مواقيت الصلاة اليوم الخميس

جاءت مواعيد الصلاة اليوم الخميس، في عدد من محافظات الجمهورية كالآتي:

مواقيت آذان المغرب في محافظة الإسكندرية وباقي الصلوات

  • موعد أذان الفجر: 4:7 صباحًا
  • موعد أذان الظهر: 01:02 مساء
  • موعد أذان العصر: 4:40 مساء
  • موعد أذان المغرب: 8:07 مساء
  • موعد أذان العشاء: 9:43 مساء

مواقيت آذان المغرب في محافظة القاهرة وباقي الصلوات

  • موعد أذان الفجر: 4:08 صباحًا
  • موعد أذان الظهر: 12:57 مساء
  • موعد أذان العصر: 4:31 مساء
  • موعد أذان المغرب: 8:00 مساءً
  • موعد أذان العشاء: 9:33 مساء

مواقيت آذان المغرب في محافظة الإسماعيلية

  • موعد أذان الفجر: 4:02 صباحا
  • أذان الظهر: 12:53 مساء
  • أذان العصر: 4:30 مساء
  • أذان المغرب: 7:56 مساءً
  • أذان العشاء: 9:31 مساءً

مواقيت آذان المغرب في محافظة سوهاج وباقي الصلوات

  • موعد أذان الفجر: 4:18 صباحا
  • أذان الظهر: 12:53 مساء
  • أذان العصر: 4:20 مساء
  • أذان المغرب: 7:48 مساء
  • أذان العشاء: 9:16 مساء

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موعد آذان المغرب في محافظة دمياط

  • موعد أذان الفجر: 4:00 صباحًا
  • أذان الظهر: 12:55 مساء
  • أذان العصر: 4:34 مساء
  • أذان المغرب: 8:01 مساء
  • أذان العشاء: 9:37 مساء

مواقيت آذان المغرب في محافظة الأقصر وباقي الصلوات

  • موعد أذان الفجر: 4:22 صباحا
  • أذان الظهر: 12:52 مساء
  • أذان العصر: 4:15 مساء
  • أذان المغرب: 7:43 مساءً
  • أذان العشاء: 9:10 مساءً

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موعد آذان المغرب في محافظة قنا وباقي الصلوات

  • موعد أذان الفجر: 4:17 صباحًا
  • أذان الظهر: 12:50 مساء
  • أذان العصر: 4:15 مساء
  • أذان المغرب: 7:43 مساء
  • أذان العشاء: 9:11 مساء
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