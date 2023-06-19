الإثنين 19 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مع بدايتها اليوم.. الأدعية المستحبة فى العشر الأوائل من ذى الحجة 2023

الأدعية المستحبة
الأدعية المستحبة فى العشر الأوائل من ذى الحجة

تتزايد معدلات البحث عن الأدعية المستحبة فى أيام ذى الحجة، خاصة مع بدء الأيام المباركة اليوم الإثنين، من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل، الدستور تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

الأدعية المستحبة فى العشر الأوائل من ذي الحجة

هناك العديد من الأدعية المستحب ترديدها فى العشر الأوائل من  شهر ذى الحجة ومنها 

-اللهم تقبل نيتي في صيام العشر من ذي الحجة واغفر لي جميع ذنوبي، ويسر لي كل أمر عسير، واجعلني من ورثة جنات النعيم.

-يارب قد نويت صيام عشر ذي الحجة ابتغاء رضاك، اللهم ارزقني فيها المغفرة والبر وأعني على الطاعات.

-يا ذا الجلال والإكرام يا غافر الذنب، تقبل مني نية صيام العشر من ذي الحجة، اللهم اقبلني عندك وأعتقني من النيران.

-يارب قد قدمت النية على صيام العشر من ذي الحجة، اللهم اجعلني من التائبين المحتسبين وجنبني سخطك يا رب العالمين.

-اللهم هذه الأيام التي فضلتها على الأيام، وشرفتها وقد بلغتنيها بمنك ورحمتك فأنزل علينا من بركاتك وأوسع علينا فيها من نعمائك.

-اللهم إني أسألك يا موضع كل شكوى ويا سامع كل نجوى ويا شاهد كل ملاء ويا عالم كل خفية أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تكشف عنا فيها البلاء، وتستجيب لنا فيها الدعاء وتقوينا فيها، وتعيننا وتوفقنا فيها لما تحب ربنا وترضى، وعلى ما افترضت علينا من طاعتك وطاعة رسولك وأهل ولايتك.

أبرز أدعية الفجر اليوم الأحد 18 يونيو 2023

دعاء فكً الكرب والهم.. "يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحلّ النقم"

-اللهم إني أسألك يا أرحم الراحمين أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهب لنا فيها الرضا إنك سميع الدعاء، ولا تحرمنا خير ما تنزل فيها من السماء، وطهرنا من الذنوب يا علام الغيوب، وأوجب لنا فيها دار الخلود.

-اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تهدينا فيها لسبيل الهدى والعفاف والغنى والعمل فيها بما تحب وترضى.

-حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراءه منتهى، من توكل على الله كفاه، ومن اعتصم بالله نجا.

-اللهم نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا وتتقبلها منها. إلهي. هذا ضعفي وذلي ظاهر بين يديك، وهذا حالي لا يخفى عليك، أنت المعافي فعافني، وأعفو عني وتولى أمري.

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