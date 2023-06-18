دعاء فكً الكرب والهم.. "يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحلّ النقم"

يكثر البحث بشكل دائم عن دعاء فكً الكرب والهم للإكثار منها خاصة في هذه الأيام المباركة من دخول شهر ذو الحجة شهر عيد الأضحى المبارك والتي يستحب فيها كثرة الدعاء والعبادات.

دعاء فكً الكرب والهم

نذكر في التقرير التالي دعاء فكً الكرب والهم تنفيذًا لحديث رسولنا الكريم، قال النبيّ -عليه الصلاة والسلام-: "ما يُصِيبُ المُسْلِمَ، مِن نَصَبٍ ولَا وصَبٍ، ولَا هَمٍّ ولَا حُزْنٍ ولَا أذًى ولَا غَمٍّ، حتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بهَا مِن خَطَايَاهُ.

"اللهمَّ إني عبدُك وابنُ عبدِك وابنُ أَمَتِك ناصيتي بيدِك ماضٍ فيَّ حكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علَّمتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزْني وذَهابَ هَمِّي"

"يا حي يا قيوم، يا نور يا قدوس، يا حي يا الله، يا رحمن اغفر لي الذنوب التي تحلّ النقم، واغفر لي الذنوب التي تُورث الندم، واغفر لي الذنوب التي تحبس القِسم، واغفر لي الذنوب التي تهتِك العِصم، واغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لي الذنوب التي تُعجّل الفناء، واغفر لي الذنوب التي تردّ الدعاء، واغفر لي الذنوب التي تمسك غيث السماء، واغفر لي الذنوب التي تُظلم الهواء، واغفر لي الذنوب التي تكشِف الغِطاء، اللهمَّ إنّي أسألك، يا فارج الهمّ، يا كاشف الغمّ، يا مُجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمها، أسألك أن ترحمني برحمةٍ من عندك تُغنني بها عن رحمة مَن سواك".

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﻿ "أدعوك يا إلهي دعاء مَن اشتدت به فاقته، وضعفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الملهوف المكروب الذي لا يجد كشف ما نزل به إلّا منك، فرّج عنّي ما أهمّني، وتولّى أمري بلُطفك، وتداركني برحمتك وكرمك، إنّك على كل شيءٍ قديرٍ".

"يا لطيف، يا لطيف، يا لطيف، الطف بِي بلطفك الخفي، وأعنّي بقدرتك، اللهمَّ إنّي أنتظر فرجك، وأرقب لُطفك، فالطف بي، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك، لا إله إلا الله الرحمن الرحيم، اللهمَّ إنّي أنزلتُ بك حاجتي كُلّها، الظاهرة والباطنة".

"اللهمَّ إنّ ضرورتنا قد حَفت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرّج الهموم، لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين، اللهمّ اكفني ما أهمّني، اللهمَ يا حابس يد إبراهيم عن ذبح ابنه، يا رافع شأن يوسف على أخوته وأهله".

"أغثني، أغثني، يا عزيز يا حميد، يا ذا العرش المجيد، اصرف عني شرّ كلّ جبّارٍ عنيدٍ، اللهمَّ إنّك تعلم أنّني على إساءتي وظلمي وإسرافي لم أجعل لك ولداً ولا نِداً، ولا صاحبةً ولا كفواً أحد، فإن تُعذّب فأنا عبدك، وإن تغفر فإنّك العزيز الحكيم".

"اللهمّ اكشف عني كلّ بلوى، يا عالِم كلّ خفيةٍ، يا صارف كلّ بليّةٍ، أغثني، أدعوك دعاء مَن اشتدت به فاقته، وضعُفت قوته، وقلّت حيلته، دعاء الغريق المضطر، اللهمَّ ارحمني وأغثني، والطف بي، وتداركني بإغاثتك، اللهمَّ بك ملاذي، اللهمَّ أتوسّل إليك باسمك الواحد الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرّج عني ما أمسيت فيه، وأصبحت فيه، أجرني، أجرني، أجرني، يا الله، اللهمَّ يا كاشف الغمّ والهمّ، ومفرّج الكرب العظيم، ويا مَن إذا أراد شيئاً يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدّني بها".

"اللهمَّ اكفني ما أهمّني، وما لا أهتم له، اللهمَّ زودّني بالتقوى، واغفر لي ذنبي، ووجهّني للخير أينما توجّهت، اللهمَ يسّرني لليسرى، وجنّبني العسرى، اللهمَّ اجعل لي من كل ما أهمّني وكرّبني سواءً من أمر دنياي وآخرتي فرجاً ومخرجاً، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنوبي، وثبّت رجاك في قلبي، واقطعه ممّن سِواك، حتى لا أرجو أحداً غيرك، يا مَن يكتفي من خلقه جميعاً، ولا يكتفي منه أحد من خلقه، يا أحد، من لا أحد له انقطع الرجاء إلّا منك".

"اللهمَّ إنّي أسألك يا مَن لا تغلطه المسائل، يا مَن لا يشغله سمعٌ عن سمعٍ، يا من لا يبرمه إلحاح الملحّين، اللهمَّ إنّي أعوذ بك من جَهْد البلاء ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء، اللهمَّ اكشف عنّي وعن كلّ المسلمين كلّ شدةٍ وضيقٍ وكربٍ، اللهمّ أسألك فرجاً قريباً، اللهمّ كفّ عنّي ما أطيق، وما لا أطيق، اللهمّ فرّج عني وعن كلّ المسلمين كلّ همٍّ وغمٍّ، وأخرجني والمسلمين من كلّ كربٍ".