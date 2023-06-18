الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح.. وجدول امتحانات المواد المتبقية

طلاب
طلاب

مع بداية امتحانات المواد الأساسية المضافة للمجموع زاد البحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح عبر المنصات الإلكترونية حيث يشعر الطلاب بالقلق والتوتر بسبب الإفراط في الخوف والرعبة من الامتحانات خاصة وأنها تحدد مصير الطلاب في مستقبل حياتهم المهنية القادمة.

دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح

يتخلص طلاب الثانوية العامة من الخوف والتوتر بتكرار بعض الأدعية التي تساعد على استدعاء المعلومات و تخفيف حدة رهبة الامتحانات والاسترخاء العقلي وتصفية الذهن والتوكل على الله والخذا بأسباب النجاح والتفوق وهى كما يلي :-

اللهم إني توكلت علي وأسلمت أمري إليك.. وإلجأت ظهري رهبة ورغبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بك وتوكلت عليك.. لا حول ولا قوة إلا بك.. اللهم أني استودعتك ديني ونفسي ودنياي وآخرتي وأهلي ومالي.. أعوذ بك يا عظيم من شر خلقك.

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا.. وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا.. اللهم اجعل لي نورا في قلبي ونورا في سمعي ونورا في قلبي.. اللهم أحفظني عن يميني وعن شمالي ومن تحتي.. اللهم ذكرني ما نسيت يارب رب العرش العظيم.. اللهم افتح علي فتوح العارفين .. اللهم أنزل السكينة والطمأنينة إلى قلبي.

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موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 

يبحث عن دعاء لطلاب الثانوية العامة بالنجاح الكثيرين وذلك منذ امتحان المواد خارج المجموع يوم الاثنين الماضي 12 يونيو 2023 حيث أدى الطلاب امتحان مادة ( التربية الدينية، التربية الوطنية، الاقتصاد والإحصاء) وتستمر الامتحانات لمدة شهر لطلاب الشعبتين العلمية (علوم، رياضة) والأدبية حيث تنتهي يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023.

الامتحانات المتبقية لطلاب الثانوية العامة 2023

  • يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم الأحد 25 يونيو 2023 امتحان مادة الجغرافيا والكيمياء.
  • يوم الأحد 2 يوليو 2023 امتحان مادة الفيزياء و التاريخ.
  • يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا.
  • يوم الخميس 6 يوليو 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.
  • يوم الأحد 9 يوليو 2023 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية و التفاضل والتكامل، علم النفس.
  • يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 امتحان مادة الديناميكا.
  • يوم الخميس 13 يوليو 2023 امتحان مادة الحياء والجبر والهندسة الفراغية و الفلسفة والمنطق.

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