الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

عدد طلاب الثانوية العامة 2023.. ومواصفات الورقة الامتحانية

طلاب
طلاب

يتسأل الكثيرين عن عدد طلاب الثانوية العامة 2023 الذين يؤدون امتحان مادة اللغة العربية اليوم الأحد الموافق 18 يونيو 2023 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا حيث انطلق بالفعل مارثون امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 بأداء امتحان المواد خارج المجموع يوم الاثنين الماضي.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عدد طلاب الثانوية العامة 2023 حيث يؤدي أكثر من 783025 طالب وطالبة الامتحانات في اللجان بمختلف المحافظات منهم نحو 276211 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و 391671 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و نحو 98658 طالب وطالبة بشعبة علمي رياضة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي عدد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل المستشفيات نحو 34 طالب وطالبة فيما يؤدي محو 80 طالب وطالبة الامتحانات داخل مراكز التأهيل ونحو وصلت إجمالي عدد الطلاب لمدارس العلوم والتكنولوجيا نحو 1824 طالب وطالبة و إجمالي عدد الطلاب المكفوفين محو 255 طالب وطالبة.

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الثانوية العامة.. توزيع مظاريف أسئلة اللغة العربية على اللجان

مواصفات الورقة الامتحانية لطلاب الثانوية العامة 2023

يجرى امتحان مادة اللغة العربية من خلال أسئلة مقالية وعددها 4 أسئلة يتم الإجابة عنها في ورقة الإجابة المعتادة و أسئلة اختيار من متعدد وعددها نحو 51 سؤال ويتم الإجابة عنها في ورقة البابل شيت ويتم تدبيس الورقتين معا عقب الانتهاء من الامتحان وتسليمهما للملاحظ عقب التأكد من كتابة بيانات الطالب بشكل صحيح على ورقة الإجابة.

الزمن المحدد لأداء امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة نحو 3 ساعات وفقا للجدول الذي أعدته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية حيث بلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية نحو 80 مركزا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

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نماذج الامتحانات الاسترشادية للثانوية العامة 2023 لغة عربية

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استشاري نفسي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات (فيديو)

عدد المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2022-2023 نحو 2069 رئيس لجنة و 2096 مراقب أول لجنة و 7798 مراقبا و 14086 معاونا و 77977 ملاحظا و 10480 عضو أمن في كافة محافظات الجمهورية وجميعهم مشرفين على سير الامتحانات.

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