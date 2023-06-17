استشاري نفسي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات (فيديو)

قدّم الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، مجموعة من النصائح التي تساعد طلاب الثانوية العامة على المذاكرة، مؤكدًا أن الحالة النفسية للطلاب هي المؤثر الأكبر خلال عملية تحصيل المعلومات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، أنه يجب أن يركز الطالب على الأفكار الإيجابية والتي تسمى "أهداف وصول"، والابتعاد عن الأهداف التجنبية، مثل الأفكار السلبية والقلق والتوتر والتفكير في الفشل.

وتابع: "على الطالب التفكير مع نفسه بطريقة إيجابية للتقليل من الأثر النفسي"، موجهًا الطلاب في طلب ما يريدوا حتى يحصلوا على مبتغاهم وأهدافهم.

وواصل: "يجب على الطالب ألا يقوم بتعلية سقف توقعاته بشكل كبير لتجنب الإحباط في حال عدم القدرة على تحقيق الهدف، ويجب على الأهل عدم المقارنة بين ابنهم وبين أي شخص آخر حتى ولو كان أحد إخوته".

ونصح الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، بضرورة تخيل النجاح لأنه مطلوب، محذرًا من التوقعات الزائدة عن الحد التي تفوق القدرات الشخصية، حتى لا تتسبب في الإحباط.