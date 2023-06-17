السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري نفسي يقدم نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال فترة الامتحانات (فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

قدّم الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، مجموعة من النصائح التي تساعد طلاب الثانوية العامة على المذاكرة، مؤكدًا أن الحالة النفسية للطلاب هي المؤثر الأكبر خلال عملية تحصيل المعلومات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الورد" على قناة "ten"، أنه يجب أن يركز الطالب على الأفكار الإيجابية والتي تسمى "أهداف وصول"، والابتعاد عن الأهداف التجنبية، مثل الأفكار السلبية والقلق والتوتر والتفكير في الفشل.

وتابع: "على الطالب التفكير مع نفسه بطريقة إيجابية للتقليل من الأثر النفسي"، موجهًا الطلاب في طلب ما يريدوا حتى يحصلوا على مبتغاهم وأهدافهم.

وواصل: "يجب على الطالب ألا يقوم  بتعلية سقف توقعاته بشكل كبير لتجنب الإحباط في حال عدم القدرة على تحقيق الهدف، ويجب على الأهل عدم المقارنة بين ابنهم وبين أي شخص آخر حتى ولو كان أحد إخوته".

ونصح الدكتور كريم عماد، استشاري الصحة النفسية، بضرورة تخيل النجاح لأنه مطلوب، محذرًا من التوقعات الزائدة عن الحد التي تفوق القدرات الشخصية، حتى لا تتسبب في الإحباط.

استشاري نفسي الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة نفسية طلاب الثانوية روشتة نفسية

الأكثر قراءة

لدواعٍ أمنية.. حرمان سورية من الحصول على الجنسية بعد تزوجها بمصرى

أول رد من نادى المصرى على تصريحات الجلاصى

حبس 6 مواطنين لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار فى العياط

أبوالمكارم: هناك فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الكيماويات

ضبط متهم بجرائم كسب غير مشروع بقيمة 22 مليون جنيه

المحكمة الإدارية العليا تقضي بوقف فصل فني تمريض في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس

فوضى الدم.. لماذا ترتفع الجرائم فى «البلدات العربية» بإسرائيل؟