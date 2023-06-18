"مياه الغربية": مستعدون بسيارات شفط فى حالة سقوط أمطار

قالت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية، إن الشركة مستعدة بسيارات مجهزة على مستوى جميع مراكز المحافظة في حاله سقوط أمطار، لشفطها فورًا حتى لا تتأثر الامتحانات.

وأضاف مصدر داخل الشركة، أنه تم المرور والمتابعة لكل المدارس على مستوى المحافظة لرصد أي تجمعات لمياه الأمطار أو خلافه بعد سقوط أمطار خفيفة فجر اليوم.

ويؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و13348 للشعبة الأدبية، و110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.