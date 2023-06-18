الأحد 18 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تمركز 10 سيارات إسعاف مجهزة بمحيط لجان الثانوية العامة في الغربية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة "الرئيسية" علي مستوى محافظة الغربية ، اليوم الأحد، تمركز  10 سيارات إسعاف مجهزة، للحفاظ على صحة الطلاب وتحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أزمات صحية مفاجئة.

وأكد مصدر بمديرية الصحة في الغربية أن السيارات متمركزة فى اللجان الرئيسية علاوة على وجود زائرة صحية لكل لجنة

ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية، اليوم الأحد، مادة اللغة العربية وتنتهى اللجان فى تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى يوم 13 يوليو المقبل طبقًا للجداول المعلنة التي اعتمدتها الوزارة.

حيث يؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و 4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و 13348 للشعبة الأدبية، و 110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.

الثانوية العامة الغربية اللغة العربية امتحانات التربية والتعليم

الأكثر قراءة

روسيا: المقترحات الإفريقية لإنهاء الحرب فى أوكرانيا "يصعب جدًا تنفيذها"

ننشر نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالإسماعيلية

حملات مرورية بمحاور القاهرة الكبرى لضبط المخالفين

"صحة مطروح": تقديم خدمات حملة "حقك تنظمى" لــ1704 سيدات

الثانوية العامة.. توزيع مظاريف أسئلة اللغة العربية على اللجان

توافد طلاب الثانوية العامة 2023 لأداء امتحان اللغة العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إبراهيم عيسى وحديثه عن (الدولة) و(المواطن)!

د.أحمد الخميسى

التكنولوجيا.. من الصداقة إلى العداوة

وائل لطفي

أخبار من الخارج

ماجد حبته

الإمارات فى مدينة الشمس

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس