تمركز 10 سيارات إسعاف مجهزة بمحيط لجان الثانوية العامة في الغربية

شهدت لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة "الرئيسية" علي مستوى محافظة الغربية ، اليوم الأحد، تمركز 10 سيارات إسعاف مجهزة، للحفاظ على صحة الطلاب وتحسبًا لحدوث أي حالات إغماء أو أزمات صحية مفاجئة.

وأكد مصدر بمديرية الصحة في الغربية أن السيارات متمركزة فى اللجان الرئيسية علاوة على وجود زائرة صحية لكل لجنة

ويؤدى طلاب الشهادة الثانوية، اليوم الأحد، مادة اللغة العربية وتنتهى اللجان فى تمام الساعة الـ 12 ظهرًا.

وتستمر امتحانات الشهادة الثانوية العامة حتى يوم 13 يوليو المقبل طبقًا للجداول المعلنة التي اعتمدتها الوزارة.

حيث يؤدي 22606 طلبة بالشعبة العلمية قسم علوم، و 4977 بالشعبة العلمية قسم رياضة، و 13348 للشعبة الأدبية، و 110 للدولي، بإجمالي 41041 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات في شهادة الثانوية العامة في 116 لجنة عامة، منها 57 لجنة تابعة لقطاع الإسكندرية، موزعة على إدارات شرق وغرب طنطا، كفر الزيات، بسيون، والسنطة، و59 لجنة تابعة لقطاع المنصورة، موزعة على إدارات شرق وغرب المحلة، سمنود، قطور، وزفتى.