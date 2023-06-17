لضمان تذكر الإجابة.. دعاء النسيان فى الامتحان

يتصدر البحث عن دعاء النسيان والخوف من الامتحانات محركات البحث، حيث يخوض طلاب الثانوية العامة والجامعات خلال هذه الأيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وفي هذه الأثناء يتملكهم الخوف من عدم تذكر الإجابة على سؤال أو أكثر أو طرح أسئلة لا يعرف الطالب حلها، وقد يحدث ذلك أيضًا دون الشعور بالرهبة، فالذاكرة قد لا تسعف الطلاب في الكثير من الأحيان، ولذلك يحرص الكثيرون منهم على ترديد دعاء النسيان في الامتحان للتوفيق فيما هم مقبلين عليه.

دعاء النسيان في الامتحان

ولم يرد عن الرسول دعاء صريح للنسيان في الامتحان، لكن نقلت عن بعض العلماء العديد من الأدعية ومن بين ما يمكن للطالب أن يستعين بها كـ دعاء النسيان في الامتحان قول الإمام مالك: «ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم»، ومنها قول بعض السلف: «سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم»، ومنها أيضًا «لا حول ولا قوة إلا بالله»، «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي».

ويمكن أن يقول الممتحن عن بدء الامتحان دعاء التذكر وعدم النسيان، كأن يقول: «اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ومنجأ منك إلا إليك»، وأيضًا «رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهو قولي».

أذكار للخوف من النسيان

ويهتم عدد كبير من الطلاب بترديد أذكار كثيرة عند الخوف من النسيان في الامتحان يقول: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلًا، اللهم إني استودعتك ما علمتني إياه فرده إلي حين حاجتي إليه ولا تنسيني إياه بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا بديع السماوات والأرض».

دعاء التوفيق في الامتحان

ويمكن أن يقول الطالب دعاء التوفيق في الامتحان لتذكر الإجابة وعدم النسيان وهو: «اللهم وفقني واهدني وسددني واجمع لي بين الصواب والثواب وأعذني من الخطأ والحرمان»، ومن الأدعية أيضًا «اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ومنجأ منك إلا إليك».

ومن أمثلة دعاء التوفيق والنجاح في الدراسة وعدم النسيان يقول الطالب: «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، يا أرحم الراحمين»، و«اللهم افتح علي فتوح العارفين بفضلك».

دعاء النسيان

ومن المباح كذلك للممتحنين الاستعانة بالله بترديد دعاء النسيان «اللهم يا جامع الناس في يوم لا ريب فيه اجمع علي ضالتي»، و«يا معلم سيدنا إبراهيم علمني ويا مفهم سيدنا سليمان فهمني ويا ملهم سيدنا يوسف ألهمني، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني».