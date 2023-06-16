الجمعة 16 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

نصائح لمراقبي امتحانات الثانوية العامة.. وكيفية تقليل الضغط على الطلاب

الثانوية العامة
الثانوية العامة

لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات الثانوية العامة، فبعد الانتهاء من الامتحانات للمواد الغير مضافة للمجموع، تنطلق يوم الأحد 18 من يونيو امتحانات المواد الأساسية بمادة اللغة العربية.

ويعتبر المراقبون خلال امتحانات الثانوية العامة هم من المسئولين عن تأمين سير الامتحانات بشكل سلس ومنظم، وتطبيق القواعد والضوابط الخاصة بالامتحانات، والتعامل مع الطلاب بطريقة راقية وهادئة، لذلك، يجب على المراقبين اتباع بعض النصائح للقيام بدورهم بشكل جيد وتجنب الضغط والتوتر، وفقًا لما أكدته الكاتبة وخبيرة الإرشاد التربوي ميادة عابدين.

مراقبي الثانوية العامة.. وكيفية تقليل الضغط على الطلاب

يواجه العديد من الطلاب في لجان الامتحانات بعد السلوكيات التى يتبعها عدد كبير من المراقبين الذين قد يفسدون جو الامتحان للطلاب عن طريق ممارساتهم لبعض السلوكيات  داخل لجان الإمتحانات مما يسبب ذلك ضغط نفسي وتشتيت لنفوس الطلاب.

قالت عابدين، أن هناك عدد كبير من مراقبي لجان الامتحانات يتميزون بالشخصية الحادة شخصيتة وممارسة بعد السلوكيات الصارمة، فهذا شيء جيد بالنسبة لطريقة عمله ولكن هذا الشيء قد يجعل طالب بعينه يفقد القدرة علي الإجابة أو التركيز خاصة أن طلاب الثانوية العامة مصابون بالقلق والتوتر فعلي المراقب أن يغير من هذه السلوكيات وأولها أن يحافظ المراقب علي هدوء اللجنة والسيطرة بشكل أكثر فعالية على اللجنة دون تشتيت الطلبة.

يجب علي المراقب أن يغير مكان جلوسة خلال مده المراقبة فلا يصح أن يجلس بجوار طالب واحد طول مدة الامتحان أو لفترة طويلة، كما يجب علي المراقب أن لا ينظر إلي الطالب في عينه مده طويلة حيث تقوم هذة التصرفات بتشتيت الطلاب بشكل كبير وتقدهم الثقة والتركيز.

لا يصح أن يردد المراقب جملته الشهيرة "باقي من الوقت نصف ساعة أو ربع ساعة" بشكل متكرر أو بصوت عالي به تهديد أو تشتيت، كما أن هناك مراقبين يقوموا بسحب ورقة الامتحان بعد انتهاء الوقت بطريقة عشوائية.

نصائح لمراقبي لجان الثانوية العامة لتخفيف الضغط عليهم

التأكد من معرفة الإجراءات والتعليمات الخاصة بالامتحانات، والالتزام بها بدقة، وعدم التساهل أو التجاوز في أي شكل من الأشكال، التحدث مع الطلاب بلغة مهذبة وودية، وتجنب السخرية أو الإهانة أو الإحراج أو رفع الصوت.

التفهم لحالة الطلاب النفسية والضغط الذي يعيشونه، ومحاولة تهدئتهم وتشجيعهم ودعائهم قبل بدء الامتحان، والتأكد من تسجيل بيانات الطلاب على ورقة الإجابة و كراسة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، وتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

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