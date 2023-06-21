قناة الناس| أستاذ فقه يكشف أهم الأعمال عند الله فى العشر من ذى الحجة (فيديو)

قال د. هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن من أهم الأعمال التي يجب على المسلم أن ينتبه لها اعمال الذكر والتسبيح والتكبير والتهليل، حيث قال الرسول الكريم (صلى الله عليه وسلم): “ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد”.

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، الأربعاء، خلال برنامج "البيت" المذاع عبر قناة "الناس"، أن هذه الأيام هى أيام ذكر لله تعالى، فاهم وأفضل الأعمال وهى التكبير والتهليل والتحميد، لكنها من السنن المهجورة في هذه الأيام المباركة التي نعيشها الآن حيث قال الرسول (صلى الله عليه وسلم): “ما أهل مهل قط ولا كبر مكبر قط إلا بُشر” قيل: يا رسول الله، بالجنة؟ قال: “نعم”.

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.