السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

"لبيك اللهم لبيك".. فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وأفضل الأدعية المأثورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نبدأ العشر الأوائل من ذي الحجة، الذي يعتبر الشهر الثاني عشر من الهجرة الإسلامية، ويأتي فيه حدثًا عظيمًا يجعله من بين الأشهر الفاضلة، وهو حج البيت الحرام، حيث يتوجه الملايين من المسلمين من جميع أنحاء العالم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

 

فضل العشر الأوائل من ذي الحجة 


وفضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة لا يقتصر على الحج فقط، بل يتضمَّن مجموعة من العمل الصالح التي يجب على كل مسلم الاستفادة منها وتعظيمها، فهي فرصة لزيادة الحسنات والاقتراب من الله تعالى.

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أفضل الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة 

من أهم الأفعال المستحبة خلال هذه الأيام هي التكبير، فهو يُعَدّ من أفضل الأعمال التي يقوم بها المسلم في هذه الأيام، ويتم التكبير بقول: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، ويتم تكبير الحجاج في المشاعر المقدسة وكذلك الغير حجاج.

كما يجب على المسلم الصوم في التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة، وقد روى ابن عباس قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها مثل أيام العشر، وذلك لأنها تعدد من الأيام الجليلة والمباركة.

ومن الأعمال التي يستحب القيام بها خلال هذه الأيام هي التحلي بالأخلاق الحسنة، وكذلك إطعام الفقراء والمحتاجين، فالتصدق خيرٌ من الصدقة في هذا الشهر، ويمكن تحضير طعام وتوزيعه على المحتاجين الموجودين في مسجد الحرام في مكة.

وفي هذا الشهر، يجب على كل مسلم الاقتراب إلى الله تعالى والإكثار من الأعمال الصالحة، والمداومة على الصلاة والإكثار من الذكر، والتعبد لله في كل مكان وزمان. فالأعمال الصالحة خلال أيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة توفر للمسلم الكثير من الأجر والثواب، والتقرب إلى الله تعالى.

الأدعية المستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة 


-اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.

-اللهم تقبل منا الحج والعمرة، واجعلنا من المقبولين، اللهم اجعل هذا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة أيامًا مباركة، وثبتنا على الإيمان، وأتم لنا حجنا وعمرتنا.

-اللهم أعطنا في هذا العشر الأوائل من شهر ذي الحجة حسنات كثيرة، ورزقا وفيرًا، وكل مراد نافع، وعلمًا نافعًا، والعافية في الدنيا والآخرة.

-اللهم اجعلنا من الفائزين بالجنة في هذه الأيام المباركة، ولا تجعلنا من الخاسرين، واجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريم.

-اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، واجعل الحج والعمرة من حججهم وعمرتهم مبرورة، وتجاوز عنهم يا رب العالمين.

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