فضلها عظيم.. متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2023؟

ستصدر البحث عن غرة شهر ذي الحجة محركات البحث، وذلك لصيام التسعة أيام الأوائل ومعرفة موعد وقفة عرفات وهي التي ينتظرها المسلمون في كل بقاع الأرض لما لها من فضل كبير، وحسب بيان أعلنه مركز الفلك الدولي فإن موعد وقفة عرفات سيكون يوم الثلاثاء 27 يونيو على أن يكون الأربعاء 28 يونيو أول أيام عيد الأضحى 2023 في السعودية ومعظم دول العالم الإسلامي على أن تبدأ العشر من ذي الحجة 2023 يوم الاثنين 19 يونيو في العديد من الدول.

متى يبدأ صيام العشر الأوائل من ذى الحجة 2023؟

ويتساءل الكثير من المسلمين عن بداية صوم العشر من ذي الحجة 2023 يوم الإثنين 19 يونيو وينتهي صيام العشر من ذي الحجة 2023 في يوم 27 ويتزامن ذلك مع يوم وقفة عرفات ويحرص فيها المسلمين خلال صيام عشر ذي الحجة على القيام بالعديد من العبادات مثل الالتزام على الصلاة سواء الفرض أو السنة والصيام والقيام وإحسان الأعمال للتقرب من الله.

فضل صيام العشر من ذي الحجة وسبب صيامها

يمكن الاستدلال على فضل صيام العشر من ذي الحجة في ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن فضل صيام العشر من ذي الحجة: (ما العمل في أيام أفضل منها في هذه قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء).

فضل عشر ذي الحجة في القرآن

وأشار فضل صيام العشر من ذي الحجة أن صيامها نافلة وليس فرضًا مثل صيام شهر رمضان والأفضل لمن يريد صيام العشر من ذي الحجة أن يصوم من أول يوم في ذي الحجة إلى اليوم التاسع من ذي الحجة الذي يكون يوم وقفة عرفات ومن لم يصمها فلا إثم عليه، ويظهر فضل صيام العشر من ذي الحجة في القرآن من خلال فقد اسم الله- تعالى- بها في القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ* لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ).

أحب الأعمال في العشر الأوائل من ذي الحجة

يتساءل راغبي الحصول على الثواب الأعظم من صيام العشر من ذي الحجة عن أحب وأفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة بجانب صيامها وهي:

- الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى من أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.

- تلاوة القرآن من أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.

-الإلحاح في الدعاء ومناجاة الله من أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.

- الاستغفار والتوبة من أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.

- التكبير من أفضل الأعمال في العشر من ذي الحجة.