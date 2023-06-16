الجمعة 16 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المحكمة العليا السعودية تدعو إلى تحرى رؤية هلال شهر ذى الحجة مساء الأحد

هلال شهر ذي الحجة
هلال شهر ذي الحجة

دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء بعد غد الأحد الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1444هـ.

وذكرت المحكمة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنها ترجو ممن يرى الهلال بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

وتأمل المحكمة العليا ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

الأجر والثواب المحكمة العليا بالعين المجردة هلال شهر ذي الحجة شهر ذي الحجة رؤية هلال شهر ذي الحجة عموم المسلمين

الأكثر قراءة

حمدى الليثى: تصريحات الرئيس السيسى بالإسكندرية رسالة طمأنة للشعب المصرى

118 رحلة طيران سياحى تصل مرسى علم خلال أسبوع

قاتل زوجته فى قليوب: "قتلتها عشان شكيت فى سلوكها"

"خطوة طال انتظارها".. شعبة النقل الدولي واللوجستيات تشيد بجهود الدولة في تطوير الموانئ

الهلال الأحمر الأردني: لدينا علاقات وثيقة مع الهلال الأحمر المصري

"أنا مسئول أمام الله".. 8 أزمات تناولها الرئيس السيسى فى البحيرة والإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

بين الأهلى والزمالك.. ما صنع الأغبياء

بسنت حسن

المختطف

لواء. محسن الفحام

الحوار.. والبرلمان

د. محمد عفيفي

5 يونيو «2-3»

وائل لطفي

حدث فى برج العرب

ماجد حبته

تحيا مصر وتجارة الترانزيت

أحمد الصغير

الحوار الأخطر للقيادى السلفى المعروف يونس مخيون! (2)

بيريهان الفحام

لسنا ملائكة ولا تجعلونا أبناء إبليس

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يواصل تجريف أراضى الفلسطينيين جنوب قلقيلية

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى