موعد وقفة عرفة 2023 وأول أيام عيد الأضحي

يبحث عدد كبير من المسلمين عن موعد يوم عرفة 2023 ، وصوم يوم عرفة وهو اليوم التاسع من ذي الحجة لغير الحاج سنَّة مؤكدة؛ حيث صامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحثَّ عليه، وقد اتفق الفقهاء على استحباب صوم يوم عرفة لغير الحاج.

ورَوَى أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم. وهو من أفضل الأيام؛ لحديث مسلم: «مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ».

موعد وقفة عرفة 2023

وبحث البحوث الفلكية أن موعد وقفة عيد الأضحى 2023 يتزامن في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ويوافق فلكيا بالتاريخ الميلادي، هذا العام 2023/1444 يوم الثلاثاء 27/6/2023، بالاعتماد على الحسابات الفلكية الواردة عن معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية التالية، حيث يولد هلال شهر ذي الحجة 1444 يوم الأحد 29 ذي القعدة الموافق ميلاديا 18 يونيو، غرة شهر ذي الحجة 1444 فلكيا يوم الإثنين 19 يونيو 2023، موعد وقفة عرفات لعام 1444 فلكيا يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023، موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك فلكيا يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.



وهناك حكمة في كراهة صوم يوم عرفة للحاج، قيل: لأنه يضعفه عن الوقوف والدعاء، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزواره، وقال الشافعية: ويسن فطره للمسافر والمريض مطلقًا، وقالوا: يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلًا؛ لفقد العلة.

وذهب الحنفية إلى استحبابه للحاج -أيضًا- إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخلَّ بالدعوات، فلو أضعفه كُره له الصوم.