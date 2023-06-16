تعرف على موعد بداية شهر ذى الحجة 1444هجريًا وموعد عيد الأضحى

موعد بداية شهر ذى الحجة 1444 هجريا وموعد عيد الاضحى المبارك 2023.. من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك “جوجل”.

“الدستور” تستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

أعلنت دار الإفتاء المصرية من خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني عزمها استطلاع هلال شهر ذى الحجة يوم الأحد القادم الموافق 18 يونيو الحالى عقب صلاة المغرب مباشرة .

هلال ذو الحجة يولد بعد حدوث الاقتران فى الساعة السادسة و38 فجراً

وعلى صعيد متصل، أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في منشور له على “فيس بوك”، إنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذى القعدة 1444هــ الموافق 18 يونيو الحالى 2023.

مدة بقاء هلال ذو الحجة فى مكة المكرمة والعواصم العربية

وأوضح البيان، أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة). أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

غرة ذو الحجة 1444 هجريا

وتابع: تكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين 19/6/2023، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء 27 يونيو، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك2023 ميلاديا

حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الإجتماعى الفيسبوك فإن عدد الإجازات الممنوحة للعاملين فى الدولة والقطاع الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023 هى خمسة ايام تبدأ يوم الوقفة 27 يونيو الحالى الموافق يوم الثلاثاء وتنتهى السبت 31 يونيو وهو اليوم الرابع لعيد الاضحى المبارك 2023.