الأربعاء 14 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

عيد الأضحى
عيد الأضحى

بدأ العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك 2023، مما يزيد التساؤل عن موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص للحصول على عطلات رسمية ستحدد مواعيدها الدولة، بالتزامن معها وطبقا لعدد أيام العيد الكبير ستعلن رئاسة الوزراء ميعاد إجازة عيد الأضحى 2023 في القطاع الخاص.

إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وتصدر وزارة القوى العاملة بيانًا آخر ستثمن فيه قرار رئيس الوزراء المحدد لميعاد إجازة عيد الأضحى 2023 بالقطاع الخاص والتي تكون عادة ما ستكون مدفوعة الأجر.

وتستعرض “الدستور” موعد إجازة عيد الأضحى 2023 في القطاع الخاص، ويكون عدد أيامها المقرر أن يحصل عليها العاملين بالجهات التابعة له.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 للقطاع الخاص

وسوف يبدأ العيد الكبير يوم الأربعاء الموافق 28 من يونيو 2023 الجاري، وسوف يستمر إلى يوم السبت الأول في يوليو المقبل، وبينما سيكون موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2023 في القطاع الخاص في مصر فهي ستبدأ من وقفة عرفات وسوف تنتهي برابع أيامه، وسيكون في المواعيد الآتية:

  1. وقفة عرفات: يوم الثلاثاء 27 يونيو 2023.
  2. إجازة أول يوم العيد: يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.
  3. إجازة ثاني أيام العيد: يوم الخميس 29 يونيو 2023.
  4. إجازة ثالث أيام العيد: يوم الجمعة 30 يونيو 2023.
  5. إجازة رابع أيام العيد: يوم السبت 1 يوليو 2023.

الإجازات الرسمية 2023

وبانقضاء عيد الأضحى وحصول القطاع الخاص على العطلة سيتبقى من الإجازات الرسمية لعام 2023 في مصر كما يلي:

  • إجازة احتفالية 30 يونيو 2023: يوم الجمعة 30 يونيو 2023.
  • إجازة رأس السنة الهجرية لعام 1445: يوم الأربعاء 19 يوليو 2023.
  • إجازة ثورة 23 يوليو 2023: يوم الأحد 23 يوليو 2023.
  • إجازة المولد النبوي الشريف: يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023.
  • إجازة حرب أكتوبر: يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023.

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موعد صلاة عيد الأضحى بمحافظات مصر 2023

  • موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2023 في محافظة القاهرة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2023 في محافظة الإسكندرية في تمام الساعة 5:51 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2023 في محافظة الجيزة في تمام الساعة 5:47 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2023 في محافظة بورسعيد في تمام الساعة 5:42 صباحًا.
  • موعد صلاة عيد الأضحى لعام 2023 في محافظة السويس في تمام الساعة 5:42 صباحًا.
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