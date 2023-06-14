الرئيس السيسى: افتتاح وصلة فى محور جديد من القاهرة للإسكندرية قبل عيد الأضحى

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن إنشاء أي محور في طرق صحراوية لا يتطلب أكثر من 6 أشهر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية، اليوم الأربعاء: "لو النهارده بعمل الـ55 كم في أرض صحراوية هياخد 6 شهور، إحنا بدأنا من 4 شهور، وقبل العيد هنفتتح الوصلة من القاهرة للإسكندرية، عبارة 170 كم و20 كم من اللي راجع، في أحد المحاور الجديدة".

وأضاف: "الدولة احتاجت تخطيط من علماء، ووضعوا تصور لو قدرت الدولة تنفذه يبقى خير، مقدرتش ستبقى خطط على ورق".