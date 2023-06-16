ارتفعت معدلات البحث في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الإجتماعي وموقع البحث الشهير "جوجل"، عن موعد بداية شهر ذي الحجة 2023، مع قرب انتهاء شهر ذي القعدة وقدوم ذي الحجة لصيام الأيام العشر الأوائل منه، واستعداد حجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج في الشهر الكريم.

وينتظر آلاف المسلمين قدوم الشهر الكريم، حيث ستعلن دار الإفتاء المصرية الأسبوع المقبل نتيجة رؤية هلال ذي الحجة 1444 هـ رسميًا عقب استطلاع هلال الشهر الكريم.

موعد بداية شهر ذي الحجة 2023

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عزمها استطلاع هلال شهر ذى الحجة يوم الأحد القادم الموافق 18 يونيو الحالي عقب صلاة المغرب مباشرة، إذ من المرتقب أن تستطلع الدار هلال شهر ذي الحجة 1444 فلكيًا يوم الأحد المقبل، بعد أذان المغرب، حيث أوضحت دار الإفتاء أنه سيتم إعلان موعد بداية شهر ذي الحجة ووقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك يوم الأحد 29 ذي القعدة، وسيوافق ميلاديًا يوم 18 يونيو الجاري، بعد صلاة المغرب.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه طبقاً للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر ذو الحجة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444 هــ الموافق 18 يونيو الحالي 2023.

وسيبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 31 إلى 37 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 7 إلى 44 دقيقة.

وعليه فستكون غرة شهر ذو الحجة 1444هـ فلكياً يوم الإثنين الموافق 19 يونيو 2023، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكياً يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكياً يوم الأربعاء 28 يونيو.

ووفقًا للحسابات الفلكية، وما أعلنه مركز الفلك الدولي فإن رؤية الهلال ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب العالم الإسلامي، وبذلك سيكون الإثنين المقبل 19 يونيو 2023 موعد بداية شهر ذي الحجة، في العديد من الدول وسيكون موعد يوم عرفة هو الثلاثاء 27 يونيو 2023 أما أول أيام عيد الأضحى سيكون يوم الأربعاء 28 يونيو 2023.

وأوضح معهد الفلك الدولي أن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس ستختلف من دولة لأخرى، ففي جاكرتا سيغيب القمر بعد 7 دقائق من غروب الشمس وسيكون عمره 6.5 ساعة، أما في أبوظبي سيغيب القمر بعد 29 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 12.4 ساعة، موضحًا أن الرؤية في جاكرتا وأبوظبي غير ممكنة حتى باستخدام التلسكوب.