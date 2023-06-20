هل يجوز الجمع بين نية القضاء وصيام العشر من ذى الحجة

يكثر سؤال عن جواز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة مع بدء صومهم منذ أمس الاثنين 19 يونيو 2023 وهو غرة شهر ذو الحجة 1444.

هل يجوز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة

يجيب "الدستور" لجمهوره في التقرير عن السؤال المطروح عن جواز الجمع بين نية القضاء ونية صيام العشر من ذي الحجة وفق الادلة الموضحة من دار الافتاء المصرية.

في فتوى سابقة لدار الإفتاء المصرية أوضحت فيها أنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض، فيحصل المسلم بذلك على الأجرين.

والدلالة على ذلك ما قاله الحافظ السيوطي في "الأشباه والنظائر" (ص22) عند حديثه عن التشريك في النية: [صام في يوم عرفة مثلًا قضاءً أو نذرًا أو كفارةً، ونوى معه الصوم عن عرفة، فأفتى البارزي بالصحة والحصول عنهما.

فضل صيام الأيام العشر من ذو الحجة

ما ورد في فتوى لدار الافتاء أنه يستَحَبّ صيام الأيام الثمانية الأولى من ذي الحجة ليس لأنَّ صومها سنة، لاستحباب العمل الصالح بصفة عامة في هذه الأيام، والصوم من الأعمال الصالحة، وإن كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صوم هذه الأيام بخصوصها، ولا الحث على الصيام بخصوصه في هذه الأيام، وإنَّما هو من جملة العمل الصالح الذي حثَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم على فعله في هذه الأيام كما مرَّ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

دعاء العشر من ذو الحجة

اللهم يا واسع الرّحمات ويا مُجيب الدّعوات لا إله إلّا أنتَ سُبحانك، مع هذه النفحات العظيمة الطّيبة القادمة من شهر ذي الحجّة، أسألك من الخير كُلّه وأعوذ بكَ من الشّر كُله، أتي نفوسنا تقواها وزكّها فأنتَ خير من زكّاها.

اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا

اللهم لا تدع لنًا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مبتلىً إلا عافيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا أسيرًا إلا فككته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا حاجةً لنا فيها صلاح ولك فيها رضى إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين

اللهم يا ذا العرش العظيم يا فعّالًا لما يُريد، اللهم إنّي نويت الصيام لوجهك الكريم إيماناً واحتساباً، فاغفر لي، وبارك لي فيه، وزدني علماً، وتقبل مني، وأقبلني، وأعتقني من النيران.