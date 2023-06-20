الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

مصطفى مدبولى
مصطفى مدبولى

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن تكون الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 يوليو 2023 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، مع استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذكرى ثورة 30 يونيو.

إجازة رسمية مدفوعة الأجر أصدر الدكتور مصطفى مدبولي الأضحي المبارك المصالح الحكومية ثورة 30 يونيو شركات قطاع الأعمال

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الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

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