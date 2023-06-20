الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد إجازة عيد الأضحى 1444 وذكرى 30 يونيو 2023

عيد الأضحى
عيد الأضحى

يكثر البحث عن موعد إجازه عيد الأضحى 2023  مع بداية شهر ذو الحجة 1444 منذ أيام وبدء الصوم في هذه الأيام المباركة المبشرة بقدوم عيد الأضحى المبارك.

موعد إجازه عيد الأضحى 2023 

ننشر في التقرير تفاصيل موعد اجازه عيد الاضحى 2023 - 1444 واجازة البنوك خلال أيام العيد

مع إعلان الاثنين 19 يونيو 2023 غرة شهر ذو الحجة 1444 يكون موعد وقفة عرفة الثلاثاء 27 يونيو 2023 ويكون هو أول أيام اجازة عيد الأضحى المبارك.

يكون تسلسل إجازة عيد الأضحى كالتالي 

  1. الثلاثاء 27 يونيو 2023 الموافق 9 ذو الحجة 144 وقفة عرفة
  2. الاربعاء 28 يونيو 2023 الموافق 10 ذو الحجة أول أيام عيد الأضحى
  3. الخميس 29 يونيو 2023 الموافق 11 ذو الحجة ثاني أيام عيد الأضحى
  4. الجمعة 30 يونيو 2023 الموافق 12 ذو الحجة ثالث أيام عيد الأضحى
  5. السبت 1 يوليو 2023 الموافق 13 ذو الحجة رابع أيام عيد الأضحى

صيغة تكبيرات عيد الأضحى 2023 وفضل صيام يوم عرفة

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وأول أيام العيد

إجازة ثورة 30 يونيو 2023

تأتي ذكرى ثورة 30 يونيو هذا العام ضمن اجازة عيد الأضحى المبارك حيث تحين في اليوم الثالث من العيد.

إجازة عيد الأضحى في البنوك 

تبدأ اجازة عيد الأضحى في البنوك من الثلاثاء 27 يونيو 2023 وتستمر لمدة خمس أيام حتى السبت 1 يوليو 2023.

فضل صيام العشر من ذو الحجة 

عن فضل صيام العشر من ذو الحجة والتي بدأت منذ أمس جاء في فتوى منشورة على دار الافتاء المصرية أن الأيام العشر يضاعف العمل فيها، ويستحب فيها الاجتهاد في العبادة، وزيادة عمل الخير والبر بشتى أنواعه، فالعمل الصالح في هذه الأيام أفضل من العمل الصالح فيما سواها من باقي أيام السنة.

 فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ» يَعْنِي أَيَّامَ الْعَشْرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ؟ قَالَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ» أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما.

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وزير الأوقاف: حضور النساء والأطفال صلاة العيد أمر مستحب وله ضوابط

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أجمل وأفضل رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2023

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