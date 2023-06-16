موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وأول أيام العيد

تصدر موعد صلاة عيد الأضحى 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الدقائق الأخيرة من قبل الكثير.

وتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين بمحافظات مصر عبر موقع “جوجل”، لمعرفة موعد عيد الأضحى 2023، وموعد عيد الأضحى المبارك فلكيا استعداداً للاحتفال بالعيد مع الأهل والأقارب والأصدقاء.

موعد عيد الـضحى 2023

ويهتم المواطنون بمعرفة أول أيام عيد الأضحى 2023 المبارك، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد صلاة عيد الأضحى 2023، وبداية عيد الأضحى، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد خلال منشور له على موقعه الإلكتروني أن موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا يوافق يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو، وذلك طبقا للدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، حسبما نشره المعهد سالف الذكر.

موعد صلاة عيد الاضحى 2023