موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وأول أيام العيد
تصدر موعد صلاة عيد الأضحى 2023 مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا خلال الدقائق الأخيرة من قبل الكثير.
وتزداد عمليات البحث من قبل المواطنين بمحافظات مصر عبر موقع “جوجل”، لمعرفة موعد عيد الأضحى 2023، وموعد عيد الأضحى المبارك فلكيا استعداداً للاحتفال بالعيد مع الأهل والأقارب والأصدقاء.
موعد عيد الـضحى 2023
ويهتم المواطنون بمعرفة أول أيام عيد الأضحى 2023 المبارك، لذلك يرصد موقع “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد صلاة عيد الأضحى 2023، وبداية عيد الأضحى، وإليكم التفاصيل على النحو التالي.
كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أكد خلال منشور له على موقعه الإلكتروني أن موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا يوافق يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر يونيو، وذلك طبقا للدليل الفلكي للعام الهجري 1444 هـ، حسبما نشره المعهد سالف الذكر.
موعد صلاة عيد الاضحى 2023
- موعد صلاة العيد في محافظة القاهرة الساعة 6:21
- موعد صلاة العيد في محافظة الجيزة الساعة 6:22
- موعد صلاة العيد في محافظة الإسكندرية 6:24
- موعد صلاة العيد في بورسعيد 6:14
- موعد صلاة العيد في السويس 6:16
- موعد صلاة العيد في المنيا 6:28.
- موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 6:16
- موعد صلاة العيد في دمياط 6:16
- موعد صلاة العيد في الغردقة 6:18
- موعد صلاة العيد في الخارجة 6:36
- موعد صلاة العيد في طنطا 6:20
- موعد صلاة العيد في الزقازيق 6:19
- موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 6:20
- موعد صلاة العيد في أسيوط 6:28
- موعد صلاة العيد في أسوان 6:28
- موعد صلاة العيد في الفيوم 6:25
- موعد صلاة العيد في مرسى مطروح 6:34
- موعد صلاة العيد في السلوم 6:42