دعاء الفجر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 ، محور اهتمام الملايين منذ بداية شهر ذي الحجة 1444، وبداية الأيام المباركة بموسم الحج، حيث يرغب الكثيرين في إحياء ساعات الليل المتأخرة بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والدعاء.



دعاء الفجر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

نقدم لكم صيغ دعاء الفجر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 وأذكار الصباح والمساء الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون من الله عز وجل وهى كما يلي:-



اللهم الحمد كله ولك الملك كله .. ولك الخير كله .. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره .. فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي ما مضى من ذنوب.. واعصمني فيما بقى من عمري .. اللهم إني أسألك أن ترزقني عملا زاكيا ترضى به عني يوم ألقاك.

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفينا وأنت راض عنا.



اللهم أنت السلام.. هادي الأنام .. وجابر الكسر.. مفرج الهم والأحزان.. أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة.. وأنزل عافيتك على كل مريض.. اللهم اجعل في هذا الفجر فرحا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين.

اللهم مع ساعات فجرنا هذا أسألك أن ترزقني ما أريده وما أحتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.



اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس وطمأنينة في القلب .. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وفي كل دعاء قبول واستجابة.

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