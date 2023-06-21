الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023

دعاء الفجر
دعاء الفجر

دعاء الفجر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 ، محور اهتمام الملايين منذ بداية شهر ذي الحجة 1444، وبداية الأيام المباركة بموسم الحج، حيث يرغب الكثيرين في إحياء ساعات الليل المتأخرة بالصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والاستغفار والدعاء.


دعاء الفجر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 

نقدم لكم صيغ دعاء الفجر اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 وأذكار الصباح والمساء الواردة في أمهات الكتب عن التابعين والسلف الصالح لجلب الأرزاق والطمأنينة والسكنية القلبية وطلب العون من الله عز وجل وهى كما يلي:-


اللهم الحمد كله ولك الملك كله .. ولك الخير كله .. وإليك يرجع الأمر كله.. علانيته وسره .. فأهل أن تحمد إنك على كل شيء قدير.. اللهم اغفر لي ما مضى من ذنوب.. واعصمني فيما بقى من عمري .. اللهم إني أسألك أن ترزقني عملا زاكيا ترضى به عني يوم ألقاك.

منتصف التعاملات|سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

 

اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في القلب.. وراحة في النفس.. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا.. ومن كل دعاء قبول واستجابة.. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفينا وأنت راض عنا.


اللهم أنت السلام.. هادي الأنام .. وجابر الكسر.. مفرج الهم والأحزان.. أنزل طمأنينتك على كل قلب أرهقته الحياة.. وأنزل عافيتك على كل مريض.. اللهم اجعل في هذا الفجر فرحا لكل صابر وشفاء لكل مريض واستجابة لكل دعاء ورحمة لكل أموات المسلمين.

txt

منتصف التعاملات| سعر اليورو اليوم الثلاثاء 20-6-2023

txt

أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

 

اللهم مع ساعات فجرنا هذا أسألك أن ترزقني ما أريده وما أحتاج إليه .. فلا أحد يعرف ما بداخلي سواك.. اللهم بدل حزني فرجا وهمومي سعادة وضيقي فرجا.. وأرزقني يوما أفضل من أمسي.. اللهم أبعد عني أذى الدنيا وحيرة النفس وحزن الليل وبكاء القلب وموت الضمير وسوء الخاتمة.


اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا .. اللهم إني أسألك راحة في البدن وراحة في القلب وراحة في النفس وطمأنينة في القلب .. واجعل لنا يارب من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا وفي كل دعاء قبول واستجابة.

 

اقرأ المزيد

الأوراق المطلوبة للتقديم في 1 ثانوي 2023

دعاء الفجر اليوم دعاء الفجر الفجر أذكار الصباح والمساء أذكار الصباح صيغ دعاء الفجر

الأكثر قراءة

لافروف: على الناتو إرسال قواته إلى أوكرانيا إذا كان يعارض تجميد الصراع

رانيا يوسف بإطلالة جريئة فى الجيم

محمد سلماوى لـ"الشاهد": اكتشفت أن بعض الأشخاص بهيئة الكتاب قيادات بالإخوان

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى المحافظات

بسبب استغاثة سيدة على الفيسبوك.. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى دمياط

محمد سلماوى: مافعله الإخوان عند وضع الدستور كان انتخابا ذاتيا مخالفا للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة