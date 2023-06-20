منتصف التعاملات|سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء 20-6-2023

تصدر سعر الدولار الأمريكي محركات البحث على جوجل، خلال الأيام الماضية، ونتيجة لذلك ينشر "الدستور" أخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث سجل نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات في البنوك المصرية، حيث بلغ نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 مقابل الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك المصرية خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي نستعرض قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر صرف الدولار في بنك مصر

ثبت سعر صرف الدولار امام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء الموافق 19 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

كما استقر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي “cib"

لم يتغير سعر الدولار اليوم الثلاثاء الموافق 20 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، حيث شهد استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.