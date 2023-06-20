الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب
سعر الذهب

مع قدوم عيد الأضحى المبارك، يسعى عشاق ومحبين الذهب معرفة سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية عبر جوجل، حيث واصلت أسعار الذهب تراجعه في تعاملات اليوم، وسجل سعر جرام الذهب في عيار 21 الأكثر مبيعا بمصر والوطن العربي، تراجعا بمبلغ 50 جنيها وذلك مقارنة بالأسعار أمس الإثنين، لكي يصل جرام 21 الآن لمستوى 2185 جنيها، طبقا لآخر الأسعار المعلنة في شعبة الذهب.

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 في مصر بدون مصنعية

وتراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية في تعاملات اليوم الصباحية في الأسواق المحلية وبمحلات الصاغة، وذلك تزامنا مع تراجع أسعار الذهب عالميا، بفعل ارتفاع مبلغ سعر الدولار مدعومًا بتصريحات من جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي وذلك بشأن إمكانية رفع سعر الفائدة مرتين في العام الجاري.

وفي تلك السطور تستعرض “الدستور” سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 بالأسواق والمحلات الصاغة، والذي قد واصل تراجعه منذ بدء التعاملات في الأسواق، وقد جاءت أسعار الذهب الآن كالآتي:  

 

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023  


سعر الذهب عيار 21 


تراجع سعر الذهب عيار 21 نحو 50 جنيها مسجلا الآن 2185 جنيها، بدلا من 2235 جنيها في التعاملات الصباحية.

 

سعر الذهب عيار 24 

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 عيار 24
تراجع سعر الذهب عيار 24 نحو 57 جنيها مسجلا الآن 2497 جنيها، بدلا من 2554 جنيها في التعاملات الصباحية.

 

سعر الذهب عيار 18

وصل اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 سعر جرام الذهب عيار 18
تراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 38 جنيها مسجلا الآن 1873 جنيها، بدلا من 1916 جنيها في التعاملات الصباحية.

 

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023  
تراجع سعر الجنيه الذهب نحو 400 جنيه، مسجلا الآن 17480 جنيها، بدلا من 17880 جنيها في التعاملات الصباحية.

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وتراجع أسعار الذهب في تعاملات الأسبوع الماضي
وكانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية قد تراجعت بقيمة 80 جنيهًا، وبنسبة 3.4 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات في صباح يوم الإثنين الماضي عند المستوى 2330 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2250 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بقيمة 3 دولارات، وبنسبة  0.2 %، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1961 دولارًا، ولامست مستوى 1927 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1958 دولارًا.

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