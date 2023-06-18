بدأت اليوم امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 للطلاب في الشعب الثلاث بامتحان اللغة العربية بعد أن أنهوا الأسبوع الماضي امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع، وتعرض الدستور في التقرير التالي المتبقي من جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي، وباقي الشعب.

المتبقي من جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي

مادة اللغة الأجنبية الثانية: يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

مادة الكيمياء : يوم الأحد 25 يونيو 2023 .

مادة الفيزياء : يوم الأحد 2 يوليو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولى : يوم الخميس 6 يوليو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولى : يوم الخميس 6 يوليو 2023.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية : يوم الأحد 9 يوليو 2023.

مادة الأحياء: يوم الخميس 13 يوليو 2023 لشعبة علمي علوم الثانوية العامة

المتبقي من جدول الثانوية العامة أدبي

مادة اللغة الأجنبية الثانية : يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023.

مادة الجغرافيا : يوم الأحد 25 يونيو 2023.

مادة التاريخ : يوم الأحد 2 يوليو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولى : يوم الخميس 6 يوليو 2023.

مادة علم النفس والاجتماع : يوم الأحد 9 يوليو 2023.

مادة الفلسفة والمنطق.: يوم الخميس 13 يوليو 2023 لشعبة الأدبي الصف الثالث الثانوي .

المتبقي من جدول 3 ثانوي علمي رياضة 2023

مادة اللغة الأجنبية الثانية : يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 .

مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا : يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

مادة اللغة الأجنبية الأولى : يوم الخميس 6 يوليو 2023.

مادة التفاضل والتكامل لطلاب : يوم الأحد 9 يوليو 2023

مادة الديناميكا: يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023.

مادة الجبر والهندسة الفراغية: يوم الخميس 13 يوليو 2023 لشعبة علمي رياضة الصف الثالث الثانوي.

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