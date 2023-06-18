الأحد 18 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أخبار امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022

طلاب
طلاب

أنهى طلاب الصف الثالث الثانوي امتحان اللغة العربية اليوم الأحد – أول المواد الأساسية التي يمتحن فيها طلاب الثانوية العامة ، وتباين ردود أفعال الطلاب على الامتحان ، ونشرت بعض المنصات التعليمية امتحان اللغة العربية ليستطيع طلاب 3 ثانوي تقييم إجاباتهم خلال امتحان اللغة العربية اليوم ن وتعرض الدستور في التقرير التالي آخر أخبار امتحانات الصف الثالث الثانوي والإجابة الصحيحة. 

حل امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2023

نشرت العديد من المنصات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي حل سؤال النصوص في امتحان اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2022 وجاء كالتالي : 

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قال عبدالمحسن الكاظمي: 

لا يهدم الدهر مهما كانَ مِعْوّله    شعبًا تحصن بالأخلاق فامتنعا

قل للذي رفعته في الورى شيم    فوق الذي قد سما في الناس وارتفعا

يا حبذا لو تآخى الناس واتحدوا    ووحدوا بيننا الآحاد والجمعا 

إذا جعلنا من سعينا سببا            فقد وصلنا به الحبل الذي انقطعا

لتضربن على الأيدي الألى هجموا     ولننصرن الذي عن عزه دفعا

لئن سئت مصر بالإحسان واندفعت    فكم شهدنا لها يوم لها الندى دفعا

لا يستوى في مجال الذكر منزلة       من ضر أقوامه عمدًا ومن نفعا

22- الصواب د ردع المحتل ومعاونة المدافعين عن الوطن .

23 الصواب أ المبادرة إلى مساعدة غيرها من الدول في شتى المواقف

24 الصواب ج الدعوة إلى الاتحاد والمحبة ولم الشمل.

25 الصواب د إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.

26 الصواب أ حبذا لو تآخى الناس واتحدوا

27 الصواب أ الحماسة والعزم على استعادة كرامة الأمة والرغبة في مقاومة المحتل.

28 الصواب ج استعارة مكنية .

29 الصواب أ الدعوة إلى وحدة الأمة ومعالجة مشكلات المجتمع.

الأدب 

30 . الاهتمام بالمناسبات الاجتماعية والمجاملات .

31 . التطلع للآفاق في طموح .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

وتستمر امتحانات الثانوية العامة للطلاب حتى منتصف يوليو المقبل ، بعد أن أدى طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم أول الامتحانات الأساسية وهي امتحان اللغة العربية ، ويأتي باقي جدول امتحانات الثانوية العامة وفق اعتماد وزير التربية والتعليم له كالتالي:

جدول الصف الثالث الثانوي 

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