الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أولياء أمور طلاب الثانوية العامة: "اتحملنا ضغط مادي كبير بسبب تكاليف الدروس الخصوصية"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

«ربنا معاك يا ابني أنت واللي زيك».. جملة قالها والد الطالب محمد أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية للبنين بالفيوم، مضيفا: «ابني بيذاكر حوالي ٥ ساعات في اليوم، وكان بيعتمد على الدروس الخصوصية».

وأضاف: «كل يوم بستناه أمام اللجنة عشان اطمئن، أنا راجل على باب الله شغال باليومية وبحلم ربنا يكرمني فيه، ويدخل كلية محترمة».

وفي السياق، قال محمود أحمد، ولي أمر الطالب أحمد، طالب بالثانوية العامة بمدينة المنصورة، إن الثانوية العامة تعد من أصعب المراحل التعليمية، حيث تتحمل الأسرة ضغطًا نفسيًا وماديًا لتوفير احتياجات أبنائهم وتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق أعلى الدرجات.

وأكمل حديثه قائلاً إنهم مروا بضغط مادي كبير بسبب تكاليف الدروس الخصوصية، ويتمنى وجود بديل لها، بسبب استغلال المدرسين لأولياء الأمور والطلاب، مشيرًا إلى أنه اضطر إلى إعطاء نجله دروسًا خصوصية في جميع المواد.

وأضاف أن امتحان اللغة العربية اليوم يعد البداية الحقيقية لامتحانات الثانوية العامة، متمنيًا أن يتمكن الطلاب من حل الامتحان بالصورة المطلوبة.

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