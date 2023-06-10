مواعيد العرض الثاني لمسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة

أعلنت شبكة قنوات on عن مواعيد العرض الثاني لمسلسل “سوق الكانتو” الذي يخوض بطولته النجم أمير كرارة، وعرض خلال موسم رمضان الماضي محققا نجاح كبير.

مواعيد عرض مسلسل سوق الكانتو

ويذاع المسلسل على قناة on في تمام الساعة الثامنة مساء، والاعادة الساعة الثانية صباحا و12 ظهرا، بينما يعرض على شاشة قناة on دراما في تمام الساعة العاشرة مساء، والعادة 10 صباحا، و5 عصرا، كما يعرض العمل على منصة واتش إت الإلكترونية.

أبطال مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، ندا موسى، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين، تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.

يعود أمير كرارة إلى الدراما الشعبية بعدما قدمها في أكثر من عمل سابق وحقق من خلال نجاحات كبيرة، حيث انطلق كرارة كواحد من نجوم الدراما من خلال الأدوار الشعبية وتحديدًا عندما شخصية "ميمى الرايق" وانطلق بعدها مقدماً "طرف ثالث" "تحت الأرض"، "حوارى بوخاريست" و"الطبال".

واستعان أمير كرارة بالمخرج حسين المنباوى في سوق الكانتو للمرة الأولى في الدراما، وذلك بعد أن اجتمعا في فيلم "البعبع" الذى تم تصوير عدد من مشاهده قبل رمضان ومقرر استئناف تصويره بعد العيد ليتعاون كرارة مع المنباوى في الدراما والسينما خلال هذا العام.

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