فلتر أم ذكاء اصطناعى؟.. شبيه محمد رمضان يثير جدلًا على السوشيال ميديا

أثار تداول مقطع فيديو على منصة "تيك توك" جدلًا واسعًا، بعد ظهور شبيه الفنان محمد رمضان، في الوقت الذي يحتفل فيه الفنان محمد رمضان بنجاحه في مسلسل "جعفر العمدة" وفيلم "هارلي".

وظهر شبيه الفنان محمد رمضان في الفيديو المتداول بملامح تكاد تكون متطابقة حتى أن ظهوره تسبب في حيرة ودهشة رواد "تيك توك".

ووصلت دهشتهم من شدة التشابه بينهما إلى أن رواد منصة "تيك توك"، علقوا على ظهور شبيه الفنان محمد رمضان بالهجوم اعتقادًا منهم أنه يستخدم فلتر أو استطاع تقريب الملامح من خلال الذكاء الاصطناعي.

وجاءت أغلب التعليقات: "ده شبه محمد رمضان أكتر من محمد رمضان نفسه"، "ده أكيد فلتر"، " باين فلتر.. بيتحرك وفي تطبيق Al بيسوي نفس اشي".

وفي الوقت الذي هوجم فيه شبيه محمد رمضان، بفبركة الشبه بينهما، إلا أن هناك العديد من رواد "التيك توك"، أكدوا أن الشبه حقيقي وغير متلاعب به، ورغم هذا الجدل لم يخرج كعادته الفنان محمد رمضان للتعليق على الشبه مثل ما تعودنا منه على التفاعل الواسع مع منصات التواصل الاجتماعي.

فيلم هارلي

وكان طرح الفنان محمد رمضان خلال الساعات القليلة الماضية أغنيتين جديدتين من فيلم هارلي، وتحمل الأغنية الأولى اسم «هارلي»، وحققت 73 ألف مشاهدة، كما أنها تتصدر الترند على موقع «يوتيوب».

ونشر الأغنية الثانية بعد الأغنية الأولي بفارق 4 ساعات، تحمل الأغنية الثانية اسم «هتجري ورايا»، وتجاوزت حاجز 41 ألف مشاهدة منذ طرحها.

ويشارك الفنان محمد رمضان بطولة فيلم "هارلي" مع مجموعة من النجوم أبرزهم: مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، الفيلم من إخراج محمد سمير، وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك.