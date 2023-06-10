السبت 10 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الوزراء الكندى: سنقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا

 جاستن ترودو
 جاستن ترودو

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن بلاده ستقدم مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا لمساعدتها في حربها ضد روسيا، وفقًا لعاجل قناة "القاهرة الإخبارية".

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: "سنعمل على تدريب الطيارين الأوكرانيين، كما سنقدم 5 آلاف قذيفة مدفعية للقوات الأوكرانية، بالإضافة إلى 500 مليون دولار لأوكرانيا لمساعدتها في الحرب ضد روسيا".

وكان قد وصل رئيس الوزراء الكندي إلى العاصمة الأوكرانية كييف في زيارة مفاجئة؛ لبحث الأزمة الأوكرانية الروسية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وأعلنت كندا الأسبوع الماضي، تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 47 مليون دولار كندي لدعمها في مواجهة روسيا.

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