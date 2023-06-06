وضع اللمسات النهائية على مونتاج مسلسل "ريڤو 2" لطرحه عبر WATCH IT

يعمل المخرج يحيى إسماعيل في الوقت الحالي على وضع اللمسات النهائية على مونتاج حلقات الجزء الثاني من مسلسل “ريڤو” الذي يخوض بطولته النجم أمير عيد مطرب فريق “كايروكي”.

وأوشك المخرج يحيى إسماعيل على الانتهاء من مونتاج حلقات “ريڤو 2” بشكل كامل وذلك استعدادا لعرضه للجمهور عبر منصة WATCH IT الرقمية خلال الفترة القليلة المقبلة.

ويعتبر مسلسل “ريڤو” وهو أحد أعمال منصة WATCH IT الأصلية، وانتهى صناع وأبطال العمل في شهر مايو الماضي من التصوير بشكل كامل والذي يضم كل من أمير عيد، ركين سعد، صدقي صخر، سارة عبدالرحمن، تامر هاشم، مينا النجار، حسن أبوالروس، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، هشام الشاذلي، عمرو جمال، محمد متولى، ملك الحسيني ويوسف حشيش.

وتأتي أحداث الجزء الثاني من مسلسل “ريڤو” استكمال لرحلة “مريم”التي تحسد دورها الفنانة ركين سعد وصراعها من أجل إخراج سيناريو والدها المتوفي عن الفريق الغنائي “ريڤو” أحد أشهر الفرق الموسيقية التي كانت متواجدة في فترة التسعينات.

وحقق الجزء الأول مسلسل ريڤو والمكون من 10 حلقات فقط نجاح كبر فور عرضه عبر منصة WATCH IT في شهر يونيو من العام الماضي وقررت الجهة المنتجة للعمل انتاج جزء جديد من العمل بعد ردود الأفعال القوية التي حققها المسلسل بين الجمهور منذ انطلاق أولى حلقاته.

وكان أبطال مسلسل "ريڤو 2” بدأوا فى تصوير أحداث الجزء الجديد منذ حوالى 9 أشهر وتحديدًا فى شهر أكتوبر الماضي وذلك بعدة مناطق متفرقة منها مدينة نصر.