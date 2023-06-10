"ريفو 2".. "WATCH IT" تروج لأحدث أعمالها ببوسترات تشويقية

بدأت منصة WATCH IT حملة تشويقية لأحد أعمالها الأصلية الجديدة بشكل مبتكر تمهيدًا لإطلاقه للجمهور على المنصة خلال أيام، ليضاف إلى سلسلة الأعمال التي حققت نجاحًا على مدار الفترة الماضية.

الجزء الثاني من مسلسل ريفو

ومن خلال مجموعة من الصور والبوسترات التشويقية التي أظهرت أجواءً صيفية، نشرت المنصة صورًا منها بوستر مكتوب عليه "قريبًا بالأسواق"، وعلقت الصفحة عليه وكتبت "الصيف قرب"، كما نشرت الصفحة صورة لبيت مصري بديكور التسعينيات وظهرت صور صغيرة على الحائط حملت صور المشاركين في مسلسل ريفو بجزئه الأول، وعلقت الصفحة على الصورة وكتبت "بيت مليان حكايات وأحداث كتير هنعرفها قريب أوي".

كما نشرت الصفحة صورة أخرى لأحد بائعي العوامات على أحد الشواطئ مكتوب عليها "قريبًا بالأسواق"، وعلقت عليها الصفحة بـ"عيش صيف التسعينات بكل تفاصيله"، ونشرت الصفحة صورة رابعة مكتوب عليها "قريبًا بالأسواق"، معلقة عليها بـ"قريب هتعيش حكايات مع المزيكا".

وعلم "الدستور" أن تلك الحملة الترويجية هي للجزء الثاني من مسلسل «ريفو» بطولة أمير عيد وعدد كبير من النجوم بعد أن انتهى طاقم العمل خلال الأيام الماضية من التصوير ودخل العمل مرحلة ما بعد التصوير من مونتاج ومكساج، ومن المقرر أن يعرض العمل في وقت قريب للغاية.

مسلسل ريفو الجزء الثاني

وخلال أيام سيتم إعلان الاسم الخاص بالجزء الثاني من العمل الذي تدور أحداثه حول فرق الموسيقى في التسعينيات خلال فترة الصيف بالتحديد وانتشار تلك الفرق على الشواطئ والكثير من الأسرار حولها.

ومن المقرر أن يعرض الموسم الثاني لمسلسل "ريفو" على منصة Watch IT قريبًا، والذي تعود فيه ركين سعد لتقديم شخصية مريم واستكمال رحلة صراعها من أجل إخراج سيناريو والدها المتوفي عن باند ريفو إحدى أشهر الفرق الموسيقية بالتسعينيات، ويشارك ركين في بطولة المسلسل النجوم أمير عيد، صدقي صخر، تامر هاشم، حسن أبوالروس، سارة عبدالرحمن، مينا النجار، محسن محيي الدين، المسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى إسماعيل.